Daniel Vilela elogiou a estrutura da ESPP: “Fundamental para os próximos policiais penais e também para quem já faz parte da corporação” (Foto: André Saddi)

Publicado: 15.05.2024

O governador em exercício Daniel Vilela inaugurou, na manhã desta terça-feira (14/05), em Goiânia, a Escola Superior de Polícia Penal (ESPP). Agora credenciada como Escola de Governo, a unidade destinada à capacitação e formação dos servidores da Polícia Penal recebeu investimentos de R$ 302 mil para reforma e melhoria da estrutura física.

“A estrutura será de fundamental importância para os próximos policiais penais, que irão compor o time competente que temos, e também para quem já faz parte da corporação e irá, ao longo do tempo, buscar aprimoramento para dar sequência ao trabalho que vem sendo tão bem executado”, pontuou Vilela.

O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, afirmou que valorizar a boa formação de seus integrantes é uma característica de toda instituição respeitada.

“Vamos qualificar melhor nosso servidor. A Polícia Penal é uma parte forte da engrenagem da segurança pública”, completou.

POLÍCIA PENAL

Localizada na Avenida Goiás, no setor Central, a ESPP conta com dez salas de aula com capacidade para 35 alunos cada, além de uma sala de informática, biblioteca e auditório para 100 pessoas. Ao todo, 105 servidores formam o quadro de docentes e de instrutores de armamento e tiro.

A unidade goiana é a primeira escola de serviços penais do país a ser credenciada como Escola de Governo. “Somos inéditos, e isso coloca Goiás em destaque no cenário nacional”, comentou o diretor-geral da Polícia Penal, Josimar Pires, ao lembrar que foram dois anos reunindo documentação e garantindo a estrutura física para receber a chancela de Escola de Governo.

Para este ano estão programados 63 cursos cognitivos e 30 operacionais, beneficiando 5.450 servidores que serão capacitados em diversas áreas.

“Estamos preparados para superar expectativas e alcançar novos patamares de excelência educacional. Serão mais de 180 turmas e quase 3 mil horas/aula dedicadas ao aprimoramento dos profissionais”, garantiu a diretora da Escola Superior da Polícia Penal, Ana Borges.

ESCOLA DE GOVERNO

A ESPP recebeu, em 15 de março, o status de Escola de Governo, concedido por unanimidade pelo Conselho Estadual de Educação (CEE). Com isso, a unidade pode chancelar seus próprios cursos de pós-graduação e extensão, sendo o primeiro deles a Pós-graduação Lato Sensu em Execução de Polícia Penal, com 500 horas de carga horária, aprovada pelo CEE.

Os policiais penais aprovados nos próximos concursos serão direcionados para a escola, onde receberão formação especializada em Execução de Polícia Penal antes de serem lotados nas unidades prisionais.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás