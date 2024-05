Algodão está na lista dos principais produtos exportados por municípios goianos líderes em vendas para o exterior em abril (Foto: Seapa-GO)

Publicado: 16.05.2024

Goiás apresentou alta nas exportações goianas em abril, com US$ 1,315 bilhão em produtos comercializados para o exterior. Os dados da balança comercial são da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e foram divulgados, nesta terça-feira (14/05), pela Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, com base nas estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Os municípios de Rio Verde, Jataí, Pires do Rio, Mozarlândia e Alto Horizonte são os principais exportadores e juntos somam aproximadamente US$ 776 milhões em vendas. A soja e seus derivados, carnes, algodão e minério de cobre são as principais mercadorias exportadas por essas cinco cidades.

Para o governador Ronaldo Caiado, os dados demonstram que Goiás tem uma agricultura de precisão, com capacidade exponencial de produtividade. “Somos referência no mundo em tecnologia e em respeito ao meio ambiente na agropecuária, com grande potencial e investimento em inovação e pesquisa”, afirma.

EXPORTAÇÕES

Os resultados colocam Goiás na 8ª posição no ranking dos estados brasileiros que mais venderam em abril, mesma colocação no acumulado de janeiro a abril de 2024.

“Os dados históricos que Goiás têm alcançado nos últimos tempos mostram a força da economia goiana e a qualidade dos nossos produtos, além de todo o trabalho que o governador Ronaldo Caiado faz à frente do estado”, destaca o titular da SIC, Joel Sant’Anna.

Ainda de acordo com os números da balança comercial, os dez principais países que mais compraram produtos goianos em abril foram: China, Espanha, Indonésia, Países Baixos (Holanda), Vietnã, Finlândia, Tailândia, Itália, Estados Unidos e Emirados Árabes.

SALDO POSITIVO

No mês de abril, o superávit de Goiás foi positivo e teve saldo de US$ 855 milhões, US$ 317 milhões a mais do que foi registrado em março. Já no acumulado de janeiro a abril, o saldo é de US$ 2 bilhões. As importações apresentaram o valor de US$ 459 milhões no mês passado e, no acumulado de janeiro a abril de 2024, elas somam US$ 1,828 bilhão.

A balança comercial brasileira também fechou abril com saldo positivo: foram US$ 9 bilhões, com valores de exportação de US$ 30,9 bilhões e de importação de US$ 21,8 bilhões.

