Prefeitura intensifica recuperação após período chuvoso. Operação será sucedida por programa de recapeamento de 150 km

Publicado: 16.05.2024

Foto: Ana Laura Zanni

Onze bairros de Anápolis recebem nesta semana as equipes responsáveis pela operação tapa-buraco. Com o fim do período chuvoso, a Prefeitura intensifica o trabalho de recuperação do pavimento, que vai abranger toda a cidade.

As equipes atuam na Vila Norte, Recanto do Sol, Parque Residencial das Flores, Jundiaí, Anápolis City, Bairro de Lourdes, Vila Calixto Abrão, Dom Pedro II, Vila Góis, Jardim Alexandrina e Jardim Progresso.

Para os próximos dois anos, serão aplicadas 60 mil toneladas de asfalto na recuperação do pavimento. Trata-se do Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), o material de maior qualidade do mercado, que garante mais durabilidade.

Depois da operação tapa-buraco, o prefeito Roberto Naves lançará o maior programa de recapeamento do município. Serão recuperados 150 quilômetros de pavimento em vias que o serviço de tapa-buraco já é ineficiente.

“Vamos recuperar todas aquelas vias que sofreram com buracos no último período chuvoso que ainda têm pavimento de qualidade. Já naquelas que o asfalto já está muito prejudicado, com vários remendos, faremos a troca completa, com o recapeamento. Ainda temos a aplicação do microrrevestimento, que garante até cinco anos de vida útil ao pavimento”, destacou o prefeito,

A população tem indicado, via ZAP 24h, os locais com asfalto mais desgastado. Todos eles serão verificados por equipes técnicas da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos.