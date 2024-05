Serão nove dias repletos de diversão, muito forró e espetáculo teatral, além de oficinas de dança e contação de histórias em cordel

Do dia 16 ao dia 24 de maio, o Sesc Anápolis promove o evento Rastasandália, uma festa que celebra a cultura popular nordestina através da música, teatro e dança. Para participar das oficinas, é necessário realizar a inscrição antecipadamente. Já para os shows musicais e espetáculo, os ingressos devem ser retirados através do Sympla, sendo que nas programações gratuitas é obrigatório a entrega de 1kg de alimento não perecível.

Para dar início às atividades, o evento contará com a presença do ator, dançarino, coreógrafo e professor de dança do programa “Dança dos Famosos” da TV Globo, Leandro Azevedo, nos dias 16 e 17, às 19h. A oficina incluirá aulas, conversas e ensaios, permitindo aos participantes experimentar os fundamentos da dança e a musicalidade do forró. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do formulário disponível.

Ainda no dia 17, às 20h, terá o show com Os Cabras de Bigode, com entrada gratuita, sendo obrigatório a retirada do ingresso pelo Sympla e entrega de 1kg de alimento não perecível. A banda, que surgiu recentemente no cenário cultural do estado de Goiás, propõe resgatar as raízes da música nordestina, dando uma nova roupagem para o estilo, sem deixar a goianidade de lado.

No dia 18, às 17h, será a vez do espetáculo Benedito, Abençoado e Bendizido, com o Grupo Mamulengo Fuzuê. Mais tarde, às 20h, com um show dançante, Mariana Aydar sobe ao palco e anima o público com suas músicas que aliam elementos e ritmos contemporâneos às suas raízes do forró. A cantora, que já percorreu várias cidades do Brasil e do mundo, conta com clássicos do universo nordestino, além de releituras adaptadas para esse ritmo tão enraizado na cultura brasileira.

Dia 19, às 19h, é a vez da banda goianiense Forró Fiado levar ao público as brincadeiras do sertão brasileiro através do forró de pife e do pé-de-serra nordestino. De 20 a 24, das 18h30 às 21h30, acontecerá a oficina de contação de histórias em cordel: pesquisa, composição e performance, com o cordelista, músico e professor, Vagner Ribeiro.

Encerrando a programação, dia 24, às 20h, a Banda Tropicana, que surgiu em 2018, reunindo amigos apaixonados pelo forró, apresenta uma tropicanidade sonora entre o baião, xote, frevo, maracatu, afoxé e ritmos ligados ao forró, trazendo essas riquezas da música brasileira com improvisações jazzistas.

“A cultura é um dos pilares fundamentais do Sesc, e acreditamos que eventos como este são essenciais para fortalecer a formação de público. Além de promover a criatividade e a inovação, os eventos culturais nos permitem celebrar a diversidade de expressões artísticas presente em nosso país”, pontua o presidente do Sistema Fecomércio Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi.

O diretor do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, destaca o compromisso e dedicação em fortalecer o cenário cultural. “É com orgulho que vejo o comprometimento e a dedicação em fortalecer não somente a cena regional, mas também em proporcionar oportunidades para que nosso palco seja lar de diversos estilos culturais, como é o caso deste evento que celebra a cultura popular nordestina”, finaliza.

Serviço:

Oficina de dança – com Leandro Azevedo

Data: 16 e 17 de maio

Horário: 19h

Local: Sesc Anápolis

Show: Os cabra de bigode

Data: 17 de maio

Horário: 20h

Local: Sesc Anápolis

Espetáculo: Benedito, Abençoado e Bendizido

Data: 18 de maio

Horário: 17h

Local: Sesc Anápolis

Ingressos: Gratuito e sem retirada de ingressos

Show: Mariana Aydar

Data: 18 de maio

Horário: 20h

Local: Sesc Anápolis

Valor: R$11 trabalhadores do comércio e dependentes, R$18 conveniados, R$47 público geral e R$23,50 meia-entrada

Show: Forró Fiado

Data: 19 de maio

Horário: 19h

Local: Sesc Anápolis

Oficina – Contação de histórias em cordel: pesquisa, composição e performance

Data: 20 a 24 de maio

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sesc Anápolis

Show: Banda Tropicana

Data: 24 de maio

Horário: 20h

Local: Sesc Anápolis

Ingressos: Gratuito e sem retirada de ingressos