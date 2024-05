Semana de conscientização sobre leis consumeristas buscou empoderar as pessoas da melhor idade contra fraudes financeiras

Publicado: 17.05.2024

Em um esforço conjunto, a Comissão de Direito do Consumidor da OAB Anápolis e o Procon local realizaram uma série de oficinas educativas voltadas para o público idoso, com o intuito de instruí-los sobre seus direitos enquanto consumidores. O evento, que ocorreu no auditório do Sesc Jundiaí, fez parte do projeto Procon Educa e teve como meta principal promover a educação financeira e fornecer orientações práticas para evitar golpes.

A semana de atividades iniciou com a presença de mais de 50 idosos, membros do grupo Vida Plena do Sesc. A professora aposentada Josephine Silva destacou a relevância do evento: “As instruções que recebemos nos fizeram sentir mais confiantes e preparados para evitar problemas financeiros.” Misael Antônio da Cruz, advogado especialista em direito do consumidor e previdenciário, ministrou a palestra de abertura e enfatizou a importância da educação financeira: “É fundamental para organizar as finanças e assegurar recursos para as necessidades básicas.”

Parceria Estratégica

A programação, apoiada pelo Sesc e pela OAB Anápolis, se estendeu até a sexta-feira, dia 17. Dulce Morais, coordenadora do Procon, ressaltou: “A parceria com o Sesc foi crucial para esclarecer os direitos dos idosos e preveni-los contra golpes.” Durante o evento, uma unidade móvel do Procon esteve disponível para atendimentos. O Procon também ofereceu um serviço de Zap 24h e atendimento presencial na Avenida Belo Horizonte, Vila Jussara.

As oficinas abordaram temas como Direito Previdenciário, direitos básicos dos idosos e prevenção contra crimes financeiros, com palestrantes renomados da área jurídica. O presidente da Comissão, Pedro Henrique Fonseca Bernardes, enfatizou a importância da iniciativa: “Essas ações foram fundamentais para que nossos idosos estivessem informados e protegidos contra as adversidades do mercado de consumo.”

Para o presidente da OAB Anápolis, Samuel Santos, ações como essa aproximam a Ordem dos Advogados da sociedade e reforçam o compromisso das instituições na busca por relações de consumo mais justas. “Estamos atentos à necessidade de orientar os idosos frente ao número crescente e diversificado de golpes. Em especial nos meios eletrônicos”, declarou.