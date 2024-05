Governador Ronaldo Caiado prestigia lançamento da pedra fundamental de obra de escola Sesi Senai em Goiânia (Foto: Wesley Costa)

Publicado: 21.05.2024

O governador Ronaldo Caiado destacou a educação profissionalizante como uma ferramenta essencial para facilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, durante solenidade de lançamento das obras de uma nova escola Sesi Senai em Goiânia, nesta segunda-feira (20/05).

A unidade será construída às margens da GO-020, na saída para Bela Vista de Goiás, com capacidade para receber 2,3 mil estudantes do ensino fundamental e médio-profissionalizante.

“É um passo adiante naquilo que desejamos para Goiás: formar jovens capacitados para se destacar. Essa obra que será uma oficina de qualificação, de lapidação de todos os estudantes, o que tem um valor inestimável”, afirmou.

Ainda de acordo com Caiado, esse tipo de investimento faz com que as empresas “voltem os olhos para Goiás”, pois forma mão-de-obra de acordo com as necessidades do mercado, principalmente na área de tecnologia.

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

O projeto da Escola Sesi Senai compreende 30 mil metros quadrados de área construída, 48 salas de aula, biblioteca, auditório para 400 pessoas, ginásio de esportes, cozinha experimental, e laboratórios voltados para as seguintes áreas: tecnologia da informação e comunicação; indústria 4.0; inteligência artificial e internet das coisas.

O terreno foi cedido pela Prefeitura de Goiânia e os recursos para a obra são do Sistema S, no valor de R$ 150 milhões.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, afirmou que esta será a maior unidade do Brasil. “Vai preparar os jovens para tudo o que está por vir, para toda essa onda de transformações”, frisou.

A expectativa é receber turmas em tempo integral e parcial, a partir de 2026. “Essa unidade poderá se tornar referência para nossas escolas, por meio de parcerias entre os setores público e privado”, complementou o vice-governador Daniel Vilela.

REDE

A escola Sesi Senai se soma a iniciativas do Governo de Goiás para ampliar a oferta de ensino profissionalizante, por meio das Escolas do Futuro e dos Colégios Tecnológicos (Cotecs), que possuem vagas abertas para cursos gratuitos em todas as regiões do estado.

“Já temos nossas Escolas do Futuro, nossos Cotecs, mas essa parceria com o Sistema S é importante para conseguir atender a todos os alunos”, finalizou o governador.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás

