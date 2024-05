Mulheres contempladas receberão mensalmente um valor de R$ 300, pelo período de até um ano, garantindo amparo social e financeiro

Publicado: 21.05.2024

Foto: Bruno Velasco

“Antigamente a mulher não era vista e hoje está sendo”, esse foi o depoimento da auxiliar de produção, L.A.D, de 39 anos, que foi beneficiada com o cartão do programa Goiás por Elas, uma parceria da gestão municipal com o Governo do Estado, através do Goiás Social. O evento de entrega aconteceu, nesta segunda-feira, 20, no Ginásio Internacional de Anápolis, para mais de 300 mulheres em situação de violência doméstica e familiar que estão com medida protetiva ativa.

A autônoma C.R.P.S, de 41 anos, disse que esse benefício é mais uma demonstração da preocupação da gestão com as mulheres. “Passei por maus bocados na minha vida para hoje chegar onde estou. Posso dizer que cresci como pessoa. E esse cartão traz ainda mais dignidade para nós que cuidamos da nossa família, temos que pagar aluguel, comida e remédios. Só tenho o que agradecer.”

A subsecretária de execução de políticas sociais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Silvana Cruz Fuini, ressaltou a importância dessa ação para as mulheres que se encontram nessa situação de vulnerabilidade. “O objetivo maior desse programa é dar um apoio financeiro a essas mulheres porque a gente sabe que um dos motivos que as mantém junto do agressor é a questão financeira, mas o mais interessante desse programa não é só esse cartão, e sim a possibilidade que ela tem de acessar todos os programas do governo do Estado que estão abarcados dentro do Goiás Social, que é o nosso programa maior.”

As mulheres contempladas receberão mensalmente um valor de R$ 300, pelo período de até um ano, garantindo amparo social e financeiro em uma situação de violência e em vulnerabilidade social, e contribuindo para o rompimento com o ciclo em que se encontram. As beneficiadas estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e possuem medida protetiva de urgência. No local, além da entrega dos cartões estavam presentes representantes de vários programas do governo para facilitar o acesso dos presentes aos benefícios que cada um oferece.

“Esse cartão, muito mais do que um benefício financeiro, ele é um passo para que essa mulher possa romper com esse ciclo de violência. Então, quando ela entende que tem uma rede de proteção no município de Anápolis, quando tem uma rede de proteção no estado de Goiás, ela se sente fortalecida para os enfrentamentos. Com certeza elas vão sair daqui entendendo que eles têm uma gestão que dá apoio para qualquer decisão que ela tenha que tomar para enfrentar essa violência”, pontuou a secretária de Integração, Márcia Jacinta.

Goiás por Elas

O programa estadual foi criado com o objetivo de romper com o ciclo de violência contra a mulher, contemplando esse público em situação de extrema pobreza, pobreza ou baixa renda, inscritas no Cadastro Único, com medida protetiva de urgência. As mulheres recebem um repasse de R$ 300 por mês, por até um ano, e têm prioridade de acesso aos demais programas do Governo de Goiás, como Mães de Goiás, Aluguel Social, água, energia, Passe Livre Estudantil e Aprendiz do Futuro e benefícios da OVG.