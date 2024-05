Espetáculo “Habite-me” será apresentado no Teatro Goiânia nesta sexta-feira (24/05), às 20h. Peça faz parte da programação da 7ª edição do Festival do Boneco e tem entrada gratuita (Foto: Secult-GO)

O Teatro Goiânia recebe nesta sexta-feira (24/05), às 20 horas, o espetáculo Habite-me, da companhia gaúcha 4 Produções. A peça integra a programação da 7ª edição do Festival do Boneco, que teve início no dia 16 de maio e segue até 8 de junho, em vários palcos de Goiânia, Anápolis e Pirenópolis.

A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos no site: sympla.com.br. A montagem conta com apoio do Governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

JORNADA POÉTICA E SENSORIAL

A performance é uma jornada poética e sensorial conduzida pela artista Carolina Garcia. Com uma narrativa que se desdobra em três quadros guiados por uma trama musical, o improviso traz a reflexão sobre o efêmero. Durante o espetáculo é possível entender como a matéria se transforma e a realidade se molda diante das pessoas.

No primeiro quadro, a montagem faz um retrato de um casal de idosos que entendem o valor do amor apesar da brevidade da vida. Na sequência, é abordado o eterno, o ciclo e a volatilidade do tempo. Já o terceiro momento traz os bons sentimentos humanos, como a liberdade, o sonho e a esperança, que inspiram o novo.

Nessa peça, a artista multidisciplinar e educadora somática Carolina Garcia, desafia os limites do teatro tradicional. Além de explorar conceitos de habitação e pertencimento de forma poética durante a interpretação.

