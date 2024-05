Para ninguém ficar de fora: escolas da rede estadual de ensino auxiliam estudantes a fazer inscrição no Enem 2024 (Foto: Seduc-GO)

Começou nesta segunda-feira (27/05) o prazo para se inscrever no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2024. As inscrições são feitas exclusivamente on-line, no site enem.inep.gov.br/participante, até o dia 7 de junho.

Para estimular a participação dos alunos da rede estadual, as escolas disponibilizam computadores e orientações aos interessados.

Por meio da Secretaria da Educação (Seduc), o Governo de Goiás também prepara um “Dia D” de inscrições, que ocorrerá no próximo dia 4 de junho. Ainda, estão sendo realizadas maratonas de Redação e de revisão das demais áreas do conhecimento. As aulas estão incluídas no horário regular de estudos, seguindo cronograma estabelecido para todo o ano.

ENEM 2024 – INSCRIÇÃO

No ato da inscrição, o estudante deve:

informar o número de CPF

a data de nascimento,

bem como indicar a unidade da federação

e o munícipio em que deseja realizar o exame.

Também é preciso escolher o idioma (Inglês ou Espanhol) em que realizará a prova de Língua Estrangeira

e se informar se necessitará de atendimento especializado.

Após o preenchimento do formulário, é gerada uma guia de recolhimento no valor de R$ 85,00 referente à taxa de inscrição. O pagamento deve ser feito pelos participantes que não solicitaram ou não obtiveram a isenção da taxa. O prazo para efetuar o pagamento termina no dia 12 de junho. Já as provas estão previstas para os dias 03 e 10 de novembro.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Educação – Governo de Goiás