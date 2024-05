Festival Burger Time, considerado o maior festival de “sandubas” do Brasil, vai ser realizado de 14 a 30 de junho, em hamburguerias e pit dogs de Goiânia e Aparecida de Goiânia (Foto: Divulgação/Secult-GO)

Publicado: 29.05.2024

O Festival Burger Time, considerado o maior festival de “sandubas” do Brasil, vai ser realizado de dias 14 a 30 de junho, em hamburguerias e pit dogs de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Além de experimentar as guloseimas, o público também vai poder votar e eleger os melhores sanduíches de Goiás.

Esta é a 4ª edição do evento, que neste ano chega com inovações nos cardápios e lanches ainda mais saborosos. O evento conta com apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, mecanismo gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Ao todo serão 17 dias de festival, e os interessados poderão percorrer todo o circuito gastronômico, que envolve, aproximadamente, 60 pit dogs, hamburguerias, restaurantes e bares. A lista completa, com os nomes dos participantes, endereço e prato concorrente, estará disponível, a partir de junho, no site: www.festivalburgertime.com.br.

Além de oferecer as delícias da culinária goiana, o Festival Burger Time tem como missão fomentar e apoiar os estabelecimentos participantes, por meio da promoção, capacitação e valorização desses locais.

Para este ano, a expectativa dos organizadores é comercializar mais de 40 mil hambúrgueres e sanduíches, impactando, assim, toda uma cadeia produtiva e movimentando a economia local e do estado de Goiás.

COMO VOTAR NOS MELHORES LANCHES?

O público e os jurados (estes previamente selecionados pela organização do Festival) poderão visitar os estabelecimentos nos 17 dias do Burger Time, experimentar os lanches criados exclusivamente para o evento e votar, de acordo com as duas categorias, por meio de QR Code disponível no display de mesa nos estabelecimentos ou pelo site: www.festivalburgertime.com.br.

Após o período de realização do festival, os votos são computados, tudo de acordo com empresa de auditoria, e na solenidade de premiação são anunciados os vencedores da edição.

Serão premiados e reconhecidos os três primeiros colocados de cada categoria, resultando na eleição do melhor hambúrguer e do melhor sanduíche (pit dog) de Goiás. O anúncio dos vencedores deverá ocorrer em evento previsto para o mês de julho.

IDEALIZADORES

Consolidado no calendário de eventos gastronômicos e econômicos do Estado, o Festival Burger Time foi criado pela coordenadora e produtora de eventos Cynnara Bretas, pelo coordenador administrativo e empresário Mateus Suassuna e pela coordenadora de Gastronomia e chef de cozinha Patrícia Garcia, tendo como fundador, ainda, o presidente do Sindicato dos Proprietários de Pit Dogs de Goiás (Sindpit-dog), Ademildo Pereira de Godoy.

REALIZAÇÃO E APOIO

O Festival Burger Time é uma realização da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Goiás) e do Sindicato dos Proprietários de Pit Dogs de Goiânia (Sindpit-dog).

A iniciativa tem apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Go), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Goiás) e Agência Goiana de Turismo (Goiás Turismo). São parceiros-patrocinadores: Hellmann ‘s, Alpha FM, 89 – A Rádio Rock FM, Finotrato, Kerry, Capital Mídias, Virto, Terral, Super Frango, Pepsi Black e Budweiser.

SERVIÇO

4ª edição do Festival Burger Time

Período: 14 a 30/06/ 2024

Local: 60 estabelecimentos entre pit dogs, hamburguerias, bares e restaurantes

Mais informações: www.festivalburgertime.com.br

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás