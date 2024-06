Obras no Entorno do DF beneficiam mais de 1,2 milhão de moradores

Com recurso do Fundeinfra, obras avançam na GO-309 e vão reduzir trajeto entre Cristalina e Unaí (MG) (Fotos: Goinfra)

Publicado: 16.06.2024

A melhoria da qualidade de vida dos moradores do Entorno do Distrito Federal, região mais populosa de Goiás, é o foco de uma série de obras e investimentos realizados pelo Governo de Goiás. É o que garante o governador Ronaldo Caiado, que estará em Águas Lindas na próxima segunda-feira (17/06), para inaugurar um novo hospital público, com 164 leitos.

“Estamos resgatando o Entorno de uma condição de abandono para levar infraestrutura, saúde e educação de qualidade”, afirma.

OBRAS NO ENTORNO DO DF

Além da unidade de saúde, que recebeu R$ 157 milhões em recursos, as máquinas estão na pista para recuperar as rodovias que atendem os municípios próximos a Brasília. Estão em curso:

a pavimentação de 23 quilômetros da GO-474 (de Abadiânia ao Lago de Corumbá IV), com investimento de cerca de R$ 30 milhões;

de 7,8 quilômetros da GO-338 (de Goianésia a Pirenópolis), com o valor de R$ 12 milhões;

e outros 14,7 quilômetros da GO-591 (de Cabeceiras à divisa de GO/MG), com investimento de mais de R$ 30 milhões.

Com recursos do Fundeinfra, 33,5 quilômetros da GO-309 (que liga Cristalina à divisa de GO/MG) também estão em obras de pavimentação. O investimento é de cerca de R$ 69 milhões.

Os serviços são fiscalizados pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que executa, ainda, a manutenção de toda a malha viária estadual, com mais de 21 mil quilômetros, realizando serviços de roçagem, limpeza e monitoramento de dispositivos de drenagem, entre outros.

MOBILIDADE E SEGURANÇA

Água Fria de Goiás, Alexânia e Planaltina de Goiás receberam serviços de conservação asfáltica em ruas definidas pelo município. O trabalho ampliou a vida útil do pavimento e garantiu mobilidade e segurança. Nessa frente, o investimento foi superior a R$ 5 milhões.

“Não é asfalto de faz de conta, é padrão nacional”, destacou Caiado em vistoria recente na região. Além disso, Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto receberam as Patrulhas Mecânicas Regionais para a melhoria das estradas vicinais, principalmente nas rotas escolares.

OUTROS INVESTIMENTOS

O Governo de Goiás concluiu as obras de reforma e adequação dos Centros de Atendimento Socioeducativos (Case) de Formosa e de Luziânia (já em funcionamento), com aplicação de R$ 4,5 milhões. Também estão em andamento as obras do presídio de Novo Gama, no valor de R$ 17 milhões.

A unidade prisional comportará aproximadamente 300 detentos. Ainda, o município foi escolhido para receber uma nova feira coberta, assim como Santo Antônio do Descoberto, em um investimento aproximado de R$ 3 milhões.