Última edição da feira Goiás Feito à Mão reuniu expositores de diferentes regiões do estado: peças carregam tradição e história (Fotos: Rodrigo Cabral)

Publicado: 21.06.2024

A quinta edição da feira de artesanato Goiás Feito à Mão será realizada pelo Governo de Goiás neste fim de semana, das 14 às 20 horas no sábado (22/06), e das 10 às 16 horas no domingo (23/06), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com entrada gratuita. Além da exposição e comercialização de peças, o evento oferece atrações artísticas, espaço para crianças e oficinas de artesanato.

A iniciativa integra as ações do programa Goiás Social e da Secretaria da Retomada, como forma de incentivar a produção de artesanato e, assim, valorizar a história e as tradições goianas que as peças carregam. Serão 50 estandes de artesãos, mestres artesãos, trabalhadores manuais e cooperativas. Nesta edição, a montagem da praça de alimentação tem parceria com o Sebrae.

Além da exposição e comercialização de peças, evento terá atrações artísticas, espaço para crianças e oficinas de artesanato (Fotos: Rodrigo Cabral)

GOIÁS FEITO À MÃO

A mestra Ivanilde leva ao evento flores e buquês feitos a partir de folhas do cerrado trabalhadas com desidratação e esqueletização. A feira terá também as imagens sacras da mestra Fatinha, feitas em palha de milho. Outros destaques estão no estande da cultura originária com cestos, acessórios, objetos de decoração e personagens das tradições indígenas; nas esculturas em argila, cerâmica e madeira; e peças sacras feitas de galhos secos e raízes.

Ainda, estarão expostos:

instrumentos de percussão de origem africana;

biojoias;

bordados confeccionados por mulheres vítimas de violência doméstica

e peças em cerâmica feitas por menores do sistema socioeducativo; entre outros.

“A Goiás Feito à Mão é a prova da riqueza do nosso artesanato e uma forma que o governo do estado encontrou para incentivar essa produção”, destaca o secretário César Moura.

Para quem tem habilidades com trabalho manual a feira vai oferecer também oficinas gratuitas de xilogravura e confecção de flores com palha de milho (Fotos: Rodrigo Cabral)

OUTRAS ATRAÇÕES

No palco da Goiás Feito à Mão, a cantora Romana de Sá recebe o público no sábado, às 18h, com sucessos do samba e MPB. No domingo, a programação artística terá uma apresentação de dança portuguesa, às 11 horas, e show com a Orquestra de Violeiros de Silvânia, às 13 horas. As crianças poderão brincar na gibiteca, montada pela Secretaria de Cultura de Goiás.

Para quem tem habilidades com trabalho manual e quer aprender um pouco mais, a feira vai oferecer duas oficinas gratuitas. No sábado, o mestre Guará ensina xilogravura, a partir das 14 horas. E no domingo, mestra Fatinha ensina a fazer flores com palha de milho, a partir das 10 horas. As inscrições serão realizadas no local, gratuitamente.

SERVIÇO

Assunto: Goiás Feito à Mão chega à 5ª edição neste fim de semana

Quando: Sábado (22/06), das 14h às 20h, e Domingo (23/06), das 10h às 16h

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer, GO-020, Goiânia (GO)

Entrada gratuita