O prefeito Roberto Naves anunciou nesta quinta-feira, 20, a renovação do concurso da Educação durante a segunda edição do podcast ‘Fala, Prefeito’. A notícia vem em um momento de crescente investimento no setor educacional da cidade, reafirmando a prioridade do governo municipal em garantir uma educação de qualidade.

Desde a realização do concurso público, em 2019, a Prefeitura de Anápolis tem demonstrado empenho em fortalecer a Rede Municipal de Ensino. Inicialmente, o concurso previa a oferta de 150 vagas efetivas para professores, além da formação de um cadastro de reserva. No entanto, a demanda crescente e a necessidade de suprir o déficit de educadores fizeram com que a administração municipal convocasse, até o momento, 398 professores aprovados no certame.

O número de convocações realizadas até agora representa um aumento de 142% em relação ao previsto inicialmente no edital do concurso. A elevação reflete a prioridade da atual gestão em garantir que todas as escolas municipais estejam plenamente atendidas por profissionais qualificados, assegurando assim um ensino de excelência para os alunos de Anápolis.

“Com muita alegria eu anuncio que vamos prorrogar, mais uma vez, o concurso da Educação. Precisaremos dos pedagogos para atender toda a estrutura que estamos montando. Ainda vamos inaugurar seis escolas e dois Cmeis e todos eles precisarão destes profissionais”, disse.

Com a extensão do concurso, a Prefeitura de Anápolis se prepara para continuar investindo na educação e no fortalecimento da rede de ensino municipal. A medida visa não apenas a substituição de professores que se aposentaram ou deixaram a rede, mas também a ampliação do quadro de educadores, atendendo ao crescimento da população escolar e às demandas por melhorias contínuas na qualidade do ensino.

O concurso da Educação deve seguir com a publicação de um novo edital, que estabelecerá as diretrizes e o cronograma para as próximas etapas do processo seletivo, garantindo assim a continuidade dos esforços para manter e aprimorar a qualidade do ensino na rede municipal