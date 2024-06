Herso realiza 4ª captação de órgãos no ano e a 1ª de...

Operação para captação de órgãos para transplante no Herso envolveu cerca de 30 profissionais (Fotos e vídeos: Ascom Herso)

Publicado: 21.06.2024

O Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso), unidade do Governo de Goiás sob a gestão do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados (IPGSE), realizou nesta quarta-feira (19/07) sua quarta captação de órgãos do ano, beneficiando até sete pessoas na fila de transplantes.

O Herso, mais uma vez, contou com o altruísmo de uma família que autorizou a doação de órgãos. Com o apoio de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), foi realizado o transporte de um coração e pulmões para o estado de São Paulo. Além disso, uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás realizou o transporte de outros órgãos até Goiânia.

Um fígado, dois rins e duas córneas foram destinados a pacientes de Goiás que aguardavam na fila de transplantes e apresentaram compatibilidade para a doação.

A operação envolveu cerca de 30 profissionais, incluindo colaboradores do Herso, da Organização de Procura de Órgãos do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e da Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog).

A retirada dos órgãos destinados a pacientes goianos foi realizada por essas equipes, enquanto a captação do coração e dos pulmões foi conduzida por uma equipe de São Paulo, com o acompanhamento da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (Cihdott) do Herso.

A equipe do Herso recebe treinamento constante sobre os protocolos de morte encefálica, além de instruções sobre o cuidado e a humanização na abordagem e entrevista familiar, promovendo acolhimento e conscientização.

