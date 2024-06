Bate-papo entre OAB e advogados visa trazer soluções para demandas da classe

Objetivo é trazer melhorias para a advocacia ouvindo a classe num grande bate-papo

Publicado: 21.06.2024

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) promoveu um encontro de grande relevância na sede da subseção de Anápolis. A comitiva de diretores da OAB-GO, liderada pelo presidente Rafael Lara Martins, esteve presente para debater temas essenciais para a advocacia local.

A visita teve como objetivo discutir prerrogativas da advocacia, o sistema Projudi, advocacia dativa, valorização dos honorários, prospecção de clientela e captação indevida de clientes. Durante o evento, o presidente da OAB-GO reforçou o compromisso da seccional em atender às necessidades de cada subseção e dialogar com a advocacia local.

Samuel Santos, presidente da subseção de Anápolis, celebrou a presença da comitiva e destacou a importância da aproximação da OAB-GO com a advocacia do interior. “A visita de todos os diretores é de extrema relevância para a subseção. Fico muito feliz em recebê-los. Sejam sempre bem-vindos”, afirmou.

Além das discussões, a conquista das novas poltronas pela subseção também foi comemorada. Essa iniciativa visa melhorar a acomodação dos advogados e advogadas, refletindo o compromisso contínuo em proporcionar melhores condições de trabalho e conforto.

O evento contou com a presença dos conselheiros seccionais Chrissia Pereira, Priscilla Santana, Raianne Rodrigues, Tiago Neri e Wandir Allan. O projeto OAB Presente, que percorre todas as subseções do estado de Goiás, reforça o compromisso da OAB-GO em ouvir e atender às demandas da advocacia local.

A OAB Anápolis agradece a visita da comitiva e reafirma seu compromisso com a valorização da advocacia e o fortalecimento da classe no interior do estado.