O leite de coco (200 ml) se destacou com uma variação de 130%

Publicado: 21.06.2024

“O Procon Anápolis também verificou se houve ou não o aumento desses itens, e se esse aumento ocorre ou não de forma abusiva, para que o consumidor possa estar sempre protegido com relação aos seus direitos”, frisou o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco.

Em segundo lugar, aparece a pipoca de micro-ondas natural (100g), com uma oscilação de 123%, tendo um valor mínimo de R$ 2,69 e máximo de R$ 5,99. O quilo da batata-doce ficou em terceiro lugar, com uma variação de 120% e preços entre R$ 2,49 e R$ 5,49. As menores variações registradas foram de 78% na canjica de milho branco, com preços de R$ 5,49 a R$ 9,79, e na erva-doce (100g), encontrada entre R$5,49 e R$ 9,79, variando 77%.

“A pesquisa vem justamente com o objetivo de trazer economia ao consumidor anapolino. Além disso, no momento da compra não esqueça de exigir a nota fiscal, pois é necessário apresentar o comprovante para realizar a troca ou devolução do produto, caso haja algum problema”, pontuou o diretor do Procon.

Em caso de preços abusivos ou outras práticas ilícitas contra o consumidor, o órgão recomenda à população realizar denúncias. As informações devem ser encaminhadas ao Zap 24H (62) 3902-2882. Caso seja necessário atendimento presencial, basta se dirigir até a sede do órgão, na Avenida Belo Horizonte, Vila Jussara, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Confira pesquisa completa: https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/