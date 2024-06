Governo de Goiás monta estrutura do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade (Fotos: Aline Cabral)

O canteiro de obras chama a atenção de quem passa no KM 10 da GO-060, a Rodovia da Fé, em Trindade. O governo estadual, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás, está montando a estrutura do tradicional Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), com apoio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

O espaço de apoio e acolhimento aos peregrinos estará em funcionamento a partir do dia 28 de junho e a expectativa é que mais de 400 mil pessoas passem pelo local.

ESTRUTURA

Neste ano, a estrutura do Centro de Apoio ao Romeiro terá piso de concreto, dando maior conforto e segurança, além de tornar o espaço mais limpo. Outra novidade será a disponibilização de conexão wi-fi.

A edificação contará, ainda, com banheiros contêineres, espaço para descanso e capela. O Centro de Apoio ao Romeiro funcionará 24 horas e servirá leite com canela, café, chá, água, pão com manteiga e pão com mortadela aos fiéis que seguem na romaria.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Trindade estará de plantão no Centro de Apoio, inclusive com médicos. Também serão ofertados testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Todo o atendimento será gratuito.

O Centro de Apoio ao Romeiro conta ainda com uma base da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que darão suporte com um grupamento de apoio, com ambulância e resgate de plantão dia e noite.

COLABORADORES, DOAÇÕES E PARCERIAS

Equipes de colaboradores e voluntários se dividirão em turnos na preparação e distribuição de lanches e demais atendimentos. Serão mais de 200 pessoas por dia no atendimento. Toda a assistência oferecida no espaço é fruto de parcerias com órgãos estaduais, entidades e empresas da iniciativa privada, que contribuem com a doação de serviços e produtos.

“É uma festa muito grande que representa toda a fé católica de um povo, não apenas de Goiás, mas no Brasil. Então, tudo está sendo preparado com muito cuidado e carinho”, frisa a presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado. “Nossa intenção é dar aos romeiros a possibilidade de refazer a sua força e sua energia para que cheguem bem ao Santuário”, finaliza.

ATENDIMENTO EM 2023

No ano passado, 430 mil pessoas passaram pelo Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. O espaço, que conta com uma padaria própria, produziu 270 mil pães, 180 mil litros de café, 22 mil litros de leite com canela e prestou mais de sete mil atendimentos em saúde.