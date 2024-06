Serão disponibilizadas 25 vagas para o CEITEC/Polo Anápolis, sendo 21 delas de ampla concorrência

Publicado: 23.06.2024

O Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITEC), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), abriu as inscrições para o curso de pós-graduação em nível de especialização em Educação Inclusiva com ênfase na Educação de Surdos.

O curso é gratuito, oferecido a distância e vinculado ao Programa UAB/IFMT, através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem possuir diploma de graduação reconhecido pelo MEC, enquadrar-se no público-alvo destinado às vagas e apresentar a documentação exigida no edital, conforme item 4.5.

As inscrições devem ser realizadas pelo link https://seletivo.ifmt.edu.br/edital/visualizar/63/ até 17 de julho de 2024. É essencial que os interessados leiam atentamente o edital, pois há a exigência de envio de documentação no ato da inscrição. A taxa de inscrição é de R$50.

Serão disponibilizadas 25 vagas para o CEITEC/Polo Anápolis, sendo 21 delas de ampla concorrência. O acompanhamento de todo o processo, desde a inscrição até a classificação final e matrícula, é de responsabilidade do candidato. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números (62) 99179-0546 e (62) 99903-8589, ou pelo e-mail uabanapolis@gmail.com.