Porto Seco de Xiong’an terá escritório compartilhado do Governo de Goiás com Porto Seco de Anápolis (Foto: Divulgação Porto de Xiong’an)

Publicado: 23.06.2024

O Governo de Goiás, durante nova missão à China, coordenada pelo secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho, fechou acordo com o maior porto alfandegário da cidade de Xiong’an para estabelecer uma base para comércio exterior no território chinês.

A unidade dividirá espaço com o escritório do Porto Seco de Anápolis a ser montado também na zona portuária.

COMÉRCIO

“Esse escritório terá representatividade do Governo de Goiás, por meio da área de comércio exterior da SIC, para trazer novos negócios para Goiás”, frisa Joel Braga Filho. “Isso nos dá uma ideia do futuro da secretaria com o país que mais se desenvolve no mundo”, complementa o secretário.

Xiong’an é uma cidade que foi criada do zero para dividir funções administrativas com Pequim e conta com um distrito industrial, zonas de livre comércio e armazéns alfandegados, sendo um grande ponto do comércio internacional no país asiático.

“O acordo com o Porto de Xiong’an é apenas uma das várias conquistas desta missão, que sem dúvidas trará muitos frutos para Goiás e um desenvolvimento sem precedentes para o comércio exterior do nosso estado”, finaliza o titular da SIC, ao destacar que o espaço compartilhado do governo estadual com o Porto Seco de Anápolis será custeado pelos chineses.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços – Governo de Goiás