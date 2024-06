Prefeito Roberto Naves visitou canteiro nesta terça-feira (25). Unidade já tem 35% de execução e vai ampliar oferta de vagas na educação para a população da região

Foto: Ana Laura Zanni

A obra da Escola Municipal Benjamin Beze Jr., no Jardim Primavera, já tem 35% de execução. Iniciada em maio, pela Prefeitura de Anápolis, a construção segue os padrões do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e vai facilitar o acesso da população da região à educação.

Vizinha da escola, a dona Adna comemorou a construção da unidade de ensino. “Aqui era um bairro muito esquecido. Na porta só havia mato e até cobra já encontrei. Agora vai ser muito bom. Tenho quatro filhos e dois deles vão poder estudar aqui. Fico muito feliz por sermos lembrados.

A Escola Municipal Benjamin Beze Júnior terá quatro blocos, com 12 salas de aula, pátio coberto, refeitório e quadra poliesportiva coberta com banheiros masculino, feminino e para pessoas com necessidades especiais. Haverá um bloco administrativo com secretaria, direção, coordenação, sala de professores e almoxarifado. O investimento é de R$ 4 milhões.

O prefeito Roberto Naves e a primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves estiveram no local para acompanhar a obra nesta terça-feira (25). O chefe do Executio destacou a importância da obra para dar dignidade à população do Jardim Primavera.

“Além de atender as crianças e as famílias com essa unidade escolar, também estamos asfaltando para melhorar a circulação da população e já entregamos a iluminação de LED, que está totalmente instalada”, afirmou.

“O Anápolis Investe marca hoje um passo importante para esta região com a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova escola, atendendo o desejo e necessidade da comunidade. O prefeito, focado em resolver problemas e melhorar a vida das pessoas, viabilizou essa unidade que contribuirá para a qualidade do ensino dos nossos estudantes”, afirma a secretária municipal de Educação, Flávia Fernanda.

Novas construções

A Educação municipal não para de crescer com o Anápolis Investe. Já são quatro novas unidades de ensino sendo construídas e que serão entregues para a comunidade nos próximos meses.

O Parque dos Pirineus vai receber um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) moderno, sendo esta a primeira unidade da rede a ser construída com a tecnologia de PVC em concreto, para atender cerca de 200 crianças com muito conforto e comodidade. Outro Cmei está sendo construído no Jardim Promissão em uma área de quase 4 mil m² e mais de 1,2 mil m² de construção que vai contar com pátio coberto, solários, playground, refeitório e salas de aula em um ambiente totalmente acessível.

Para os estudantes do ensino fundamental, as escolas do Industrial Munir Calixto e da Vila Fabril vão receber um investimento de mais de R$ 10 milhões, somadas. Cada uma vai atender cerca de 700 estudantes em estruturas amplas com 12 salas de aula, pátios cobertos, refeitório e quadra coberta poliesportiva com banheiros e vestiários.