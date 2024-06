Unidades da Friboi de Goiânia e Mozarlândia estão com oportunidades disponíveis para jovens e adultos

Publicado: 25.06.2024

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 156 vagas de emprego abertas em suas unidades de Goiânia e de Mozarlândia, em Goiás. As oportunidades contemplam pessoas com idade a partir de 18 anos e nem todas as posições exigem experiência prévia.

Na capital, são 30 vagas para operador de produção na área de desossa, 20 para operador de produção, 5 para operador de armazenagem e expedição, 20 para jovens aprendizes (18 a 22 anos), 10 para faqueiro de abate (necessário experiência na função) e 1 vaga para monitor de produção (necessária experiência). Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagas.gyn@friboi.com.br, para o WhatsApp 62 3272-1379 ou comparecer na sede da empresa no endereço: Av. Lago Azul, S/n – Chácaras Mansões Rosas de Ouro, em Goiânia.

Em Mozarlândia, estão abertas 60 vagas para operador de produção, 5 vagas para operador de armazenagem e expedição, 2 vagas para mecânico industrial, 2 vagas para eletricista industrial e 1 vaga para operador de sala de máquinas. Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 18 anos e não há necessidade de comprovação de experiência nas funções. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento.mzl@friboi.com.br até o dia 5 de julho.

Entre os benefícios oferecidos pela JBS aos colaboradores, estão: restaurante na unidade, transporte municipal e intermunicipal, seguro de vida, cartão alimentação, telemedicina, entre outros. Além disso, todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência.

Presença em Goiás



A JBS e as cadeias produtivas ligadas a ela em Goiás são responsáveis por movimentar o equivalente a 2,5% do PIB (Produto Interno Bruto) do estado e contribuíram para a geração de mais de 143.093 empregos diretos, indiretos e induzidos, segundo levantamento da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). A JBS está presente em 7 municípios goianos com 6 mil colaboradores e mais de R$ 346 milhões em folha de pagamento anual.

Qualificação



A JBS vem investindo no desenvolvimento de seus talentos como estratégia de crescimento e planeja promover 40 mil colaboradores neste ano, o que representa 26% de seus quadros no país. Em 2023, a empresa já tinha fechado o ano com a marca de 26 mil pessoas promovidas. Além de apoiar o crescimento de seus profissionais, a empresa pretende também abrir 5.000 postos de trabalho, avançando como a maior empregadora do país. Hoje 155 mil pessoas trabalham na JBS.

A estratégia da JBS inclui cursos e treinamentos para os colaboradores, em parceria com o Instituto J&F, centro de educação para os negócios que apoia a atuação de empresas educadoras. A Companhia oferece ainda a oportunidade de seus funcionários internacionalizarem suas carreiras: com o programa JBS Sem Fronteiras, criado em 2015, a Companhia organiza processos de seleção que permitem a colaboradores do Brasil trabalhar nas operações no exterior, com vagas para todos os níveis hierárquicos e departamentos espalhados pelo mundo.

Sobre a JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Com uma plataforma diversificada por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos, além de plant-based), a Companhia conta com mais de 270 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 155 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular. A JBS conduz suas operações priorizando a alta qualidade e a segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor, com o propósito de alimentar pessoas ao redor do mundo de maneira cada vez mais sustentável.