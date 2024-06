Parcela de junho pode ser emitida no site da Economia ou no aplicativo EON (Foto: Denis Marlon)

Publicado: 25.06.2024

Vence na próxima terça-feira (25/6) a parcela de junho dos débitos renegociados por mais de 30 mil contribuintes. No total, são R$ 55,5 milhões, valor relativo a 38,7 mil parcelas geradas após negociações de dívidas de ICMS, IPVA e ITCD.

Também devem ficar atentos à data os mais de 20 mil contribuintes com parcelamentos ativos após adesão ao programa de regularização fiscal Negocie Já, que foi lançado pela Secretaria da Economia em abril. No caso do Negocie Já, os contribuintes podem parcelar o débito de ICMS em até 120 vezes e o IPVA e ITCD em até 60 parcelas.

PARCELAMENTOS

“Para quem aderiu no primeiro mês, no dia 25 de junho vencerá a terceira parcela. Aqueles que entraram no Negocie Já em maio devem pagar a segunda parcela da renegociação”, alerta o superintendente de Recuperação de Crédito, Fabiano Gomes de Paula

Para emitir o documento de arrecadação (Dare), o contribuinte deve acessar o site da Economia, clicar no ícone Pagar ou Parcelar Tributos/Parcelamento/Emitir Parcela. Também é possível emitir o boleto por meio do aplicativo EON – Economia Online.

Atualmente, a carteira de créditos da Secretaria da Economia conta com mais de R$ 2,15 bilhões, com total de 650,5 mil parcelas. O gerente de Processos e Cobrança, Fabrício Augusto dos Passos, lembra que o contribuinte perde o acordo de negociação se não houver pagamento de três parcelas, consecutivas ou não.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Economia – Governo de Goiás