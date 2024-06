Beneficiário do ProBem pode receber bolsa integral ou parcial. Cursos de medicina e odontologia têm limites maiores (Foto: Aline Cabral)

Publicado: 25.06.2024

O Governo do Estado e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) iniciam, nesta segunda-feira (24/06), as inscrições para novos beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem), uma ação do Goiás Social.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site da OVG, até 5 de julho. Serão oferecidas 4 mil bolsas para estudantes em situação de vulnerabilidade social de todo o estado.

UNIVERSITÁRIO DO BEM

Para se inscrever no Processo Seletivo 2024/2 do ProBem, os candidatos devem estar cadastrados ou terem feito atualizações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) no período de 2 de janeiro de 2022 até 12 de abril de 2024.

Os candidatos devem comunicar dados pessoais, informar sobre a renda familiar e trabalho, sobre a Instituição de Ensino Superior (IES) e curso pretendido. É necessário residir no estado de Goiás, estar na primeira graduação e ter vínculo com uma IES cadastrada no ProBem em curso superior de graduação, na modalidade presencial.

Das 4 mil bolsas ofertadas, mil são para a modalidade integral e 3 mil para a modalidade parcial. As bolsas integrais cobrem até 100% do valor da mensalidade; as parciais, até 50%. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam medicina ou odontologia têm limites maiores, de R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem pelo telefone (62) 3270 -8500 (para residentes da capital) ou 0800 062 9413 (para o interior), ou ainda por meio do WhastApp (62) 9 9641 6090. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

RESPONSABILIDADE

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, ressalta que o processo seletivo do ProBem utiliza critérios técnicos para a seleção dos estudantes. “O programa atende realmente quem vive em vulnerabilidade, com responsabilidade e oportunidades reais para que os estudantes concluam sua graduação com sucesso”.

Atualmente, o Probem tem 14.922 beneficiários em 233 municípios goianos, distribuídos em 98 Instituições de Ensino Superior, em 75 cursos diferentes. Os estudantes contemplados nesta seleção receberão o benefício no segundo semestre deste ano (2024/2).

Serviço:

Inscrições: de 24 de junho a 5 de julho de 2024

Onde: www.ovg.org.br/probem