São cerca de 280 pontos de iluminação que serão substituídos para garantir mais segurança à população

Publicado: 26.06.2024

No local, são cerca de 280 pontos de iluminação que serão trocados. A operação deve durar dez dias. Esta melhoria é uma demanda antiga de milhares de trabalhadores do distrito. A operação tapa-buracos deve ser concluída em uma semana.

“Embora a responsabilidade pela iluminação e zeladoria do DAIA seja da Codego (Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás), nós pensamos naquilo que é melhor para a população. Já temos quase 80% da cidade com lâmpadas de LED, mas o DAIA ainda não recebeu esta benfeitoria. Agora levaremos mais segurança e mais qualidade de vida a todos os funcionários que trabalham no local”, disse o prefeito Roberto Naves.

No último mês, a Prefeitura ampliou o número de bairros contemplados com a iluminação em LED. De maio para cá, receberam a benfeitoria o JK Nova Capital, Novo Jundiaí, Jardim Europa, Jardim Alexandrina e Antônio Fernandes. As equipes também trabalham na troca das luminárias do Novo Paraíso.

Em Anápolis, de um total de 53 mil lâmpadas de iluminação pública, mais de 40 mil foram substituídas pelo modelo LED, o que representa praticamente 80%. O processo de modernização deve ser concluído ainda em 2024, que gerará uma economia de 30% em relação às lâmpadas de sódio e de mercúrio.

As lâmpadas de LED têm maior vida útil em relação à iluminação fluorescente ou incandescente. Enquanto a luz incandescente dura em torno de mil horas e a fluorescente por volta de 10 mil, o LED é capaz de funcionar por até 50 mil horas, reduzindo custos com eventuais trocas de lâmpadas.