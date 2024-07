Previsão é de que as obras sejam concluídas ainda no segundo semestre de 2024 (Foto: Goinfra)

Publicado: 16.07.2024

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) executou as etapas de fundação e mesoestrutura da ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-465, chegando à conclusão de 60% das obras da Obra de Arte Especial (OAE). A nova estrutura substitui a ponte de madeira que se rompeu no fim de 2023.

Com 50 metros de extensão e um investimento de R$ 4.6 milhões, o empreendimento está na etapa final da superestrutura, com a concretagem da ponte. Posteriormente, serão executados as rampas e o encabeçamento da OAE. A previsão é de que as obras sejam concluídas ainda no segundo semestre de 2024.

Atualmente, o acesso à cidade de Doverlândia é realizado pelas GO’s 221 e 461. Com a conclusão do empreendimento, o escoamento de produções agrícolas e as rotas escolares serão beneficiados diretamente, o acesso ao município e à região será ampliado e a conexão com os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul será potencializada.