Projeto leva educação financeira a estudantes da rede pública

Alunos do Cepi Francisco Maria Dantas, de Goiânia, aprendem lições de gestão financeira e cidadania fiscal com o projeto “Cidade Inteligente na Mente” (Fotos: Seduc-GO)

Publicado: 16.07.2024

Aprender desde cedo como gerenciar as finanças pode facilitar muito a vida adulta. Com este pensamento, a professora Sônia Alexandre decidiu implantar no Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Francisco Maria Dantas, de Goiânia, o projeto de educação financeira “Cidade Inteligente na Mente”.

Voltado para estudantes dos 6° e 7° anos do ensino fundamental, o projeto promove, a partir da simulação de construção de uma cidade, habilidades de gestão financeira e cidadania fiscal. O objetivo é ensinar aos jovens conhecimentos matemáticos, com práticas da educação financeira, tributária, investimentos e vendas, além de incentivá-los a realizar as atividades em sala de aula.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

No projeto, os alunos começam as atividades sem saldo e vão ganhando dinheiro fictício ao longo das aulas. A cada mês, com as aulas, atividades e exercícios, os estudantes aumentam as porcentagens do “salário” por cumprir a obrigação. As atividades na cidade refletem situações reais, já que os estudantes passam a desempenhar funções no município imaginário.

Projeto promove, a partir da simulação de construção de uma cidade, habilidades de gestão financeira e cidadania fiscal (Fotos: Seduc-GO)

A “Cidade Inteligente na Mente” completa um ano em agosto. Para Sônia Alexandre, que é professora de matemática no Cepi Francisco Maria Dantas, a ideia é preparar os alunos para tomadas de decisões futuras mais seguras. “A partir deste projeto, pretendo mostrar os caminhos e as oportunidades que estes jovens terão para que sejam pessoas esclarecidas a respeito de finanças”, afirma ela.

A professora explica que a ideia surgiu da própria experiência de vida, das dificuldades, do difícil acesso aos investimentos e das dificuldades de gerenciamento financeiro. “Agora que represento o estado me sinto na obrigação de passar esses ensinamentos aos meus alunos, para que eles tenham mais facilidade em lidar com dinheiro na vida adulta”, destaca.

PREMIAÇÕES

Com o projeto “Cidade Inteligente na Mente”, os 240 estudantes de 6° e 7° anos do Cepi Francisco Dantas estiveram entre os vencedores da 2ª edição do Prêmio Estadual de Educação Fiscal de Goiás, desenvolvido pela Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Affego). Classificados em 3° lugar, a professora Sônia Alexandre e os alunos receberam, em maio deste ano, uma premiação de mais de R$ 2 mil.