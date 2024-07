projeto surge num momento crucial em que todos os envolvidos na área da saúde em Goiás estão comprometidos em reduzir a mortalidade materna e infantil (Foto: Divulgação)

Publicado: 17.07.2024

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) está implantando o Projeto Rede Nascer em Goiás, que é inspirado no Mães de Minas, e tem como meta reduzir a taxa de mortalidade materna, fetal e infantil. O projeto está em fase de reorganização da linha de assistência e cuidado com as gestantes e, para isso, conta com apoiadores do Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz).

Especialistas do instituto acompanham o projeto em Goiás e relatam que, em 30 anos, houve avanço significativo no estado em relação à mortalidade materna e infantil. Em 2023, dados preliminares do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), indicam uma leve redução de mortes de 11,6%.

“Desde o momento em que a mulher decide engravidar, é fundamental que ela seja acompanhada por uma equipe de saúde para avaliar se está em condições adequadas para a gestação. Durante o pré-natal, é importante identificar possíveis riscos tanto para a mãe quanto para o bebê, garantindo um acompanhamento adequado em cada etapa”, exemplifica Adriana Melo, que é referência técnica do IFF Fiocruz.

“O processo começa na atenção primária, onde são realizados o planejamento reprodutivo e o acompanhamento inicial da gestante. Durante o pré-natal, se a gestação for considerada de baixo risco, a mulher pode também ser acompanhada na própria unidade básica de saúde”, lembra Adriana.

PROJETO REDE NASCER

Segundo o secretário-adjunto da SES, Sérgio Vencio, o projeto surge num momento crucial em que todos os envolvidos na área da saúde em Goiás estão comprometidos em reduzir a mortalidade materna e infantil.

“Além disso, é toda uma estrutura que vai além da saúde, é o bem-estar, o cuidado com os vulneráveis. Vamos construir uma rede com uma linha de cuidado que chega num momento oportuno porque estamos maduros para implementar esse projeto”.

De acordo com a proposta apresentada pelo consultor do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás (Cosems/GO), Antônio Jorge, o projeto visa realizar um monitoramento mais abrangente das consultas pré-natais e do período puerperal, esclarecer dúvidas das gestantes e suas famílias, e orientar na resolução de problemas relacionados à assistência.

Seguindo o modelo Mães de Minas, o Call Center será uma ferramenta importante nesse processo. “Vamos utilizar a plataforma para cadastrar as gestantes que nos fornecerão informações sobre elas. Nós as informaremos sobre o que é necessário em todas as consultas, identificaremos os riscos gestacionais e daremos informações durante toda a gestação até a unidade onde ocorrerá o parto. É um acompanhamento essencial para evitar problemas. Grande parte dos óbitos é evitável”.

NÚMEROS

Informações preliminares do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) indicam que, em 2023, houve 48 mortes maternas na faixa etária de 15 a 49 anos em Goiás. Até a primeira quinzena de junho de 2024, foram registradas 18 mortes de mulheres grávidas.

No ano passado, foram registrados 91.804 nascidos vivos em Goiás, com uma taxa de óbitos infantis (fetais, neonatais precoces, neonatais tardios e pós-neonatais até 1 ano) de 11,6 por mil nascidos vivos. Neste ano, até junho, essa taxa é de 11,79 por mil nascidos vivos e houve 36.377 nascidos vivos no Estado.

