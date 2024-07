Governo de Goiás entrega, nesta quinta-feira (18/07), 50 títulos definitivos de domínio de terras e 26 outorgas de uso de água (Foto: Secom-GO)

Publicado: 18.07.2024

A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) entrega, nesta quinta-feira (18/07), 50 títulos definitivos de domínio de terras e 26 outorgas de uso de água.

A entrega de títulos, realizada por meio do programa Regulariza Campo, vai abranger uma área total de 7,5 mil hectares nos municípios de:

Cavalcante,

Nova Roma,

Teresina de Goiás,

São João d’Aliança,

Colinas do Sul

e Alto Paraíso.

Já as outorgas de uso de água serão entregues a participantes selecionados pelo Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã, dos municípios de Flores de Goiás e Formosa.

A cerimônia será realizada no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, a partir das 10h, com a presença do governador Ronaldo Caiado.

