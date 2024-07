Itaberaí recebe o Agro é Social no dia 26 de julho, no Espaço Municipal de Eventos Dorival José da Silva (feira coberta), a partir das 8h30. 7ª edição do programa beneficiará 19 municípios (Foto: Emater-GO)

Publicado: 19.07.2024

O município de Itaberaí recebe o Agro é Social, no dia 26 de julho, no Espaço Municipal de Eventos Dorival José da Silva (feira coberta), a partir das 8h30. A Emater Goiás levará a 7ª edição do programa que beneficiará 19 municípios. As capacitações foram realizadas de 7 a 29 de maio, com 25 cursos oferecidos a 573 alunos.

O Agro é Social é uma iniciativa do Governo de Goiás, em parceria com a Emater Goiás, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), voltada ao setor rural, com foco no desenvolvimento social, empreendedorismo, inclusão produtiva para geração de emprego e renda.

APOIO E INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO E À GERAÇÃO DE RENDA

O presidente da Emater, Rafael Gouveia, afirma que a instituição está empenhada em levar cada vez mais conhecimento técnico e incentivo financeiro a toda a população do estado. “O objetivo do Governo de Goiás é oferecer cursos profissionalizantes e proporcionar meios para que os alunos possam empreender, gerar renda e alcançar a independência financeira”, revela.

Nesta edição, serão entregues 438 cartões do Crédito Social a alunos que participaram dos cursos profissionalizantes promovidos em março, pela Emater Goiás na região Rio Vermelho. O valor investido ultrapassa R$ 2,1 milhões, e vai beneficiar centenas de famílias.

AGRO É SOCIAL

Para facilitar a mobilização dos alunos dos cursos realizados no Agro é Social, o encerramento da 7ª edição acontecerá em duas etapas. Os primeiros municípios contemplados, no dia 26 de julho, são:

Faina,

Cidade de Goiás,

Guaraíta,

Heitoraí,

Itaberaí,

Itaguari,

Itaguaru,

Itapirapuã,

Itapuranga,

Matrinchã,

Mossâmedes,

Sanclerlândia

e Taquaral.

O segundo encerramento está previsto para o dia 30 de agosto, no município de São Miguel do Araguaia e atenderá as cidades de:

Bonópolis,

Mozarlândia,

Mundo Novo,

Nova Crixás

e Novo Planalto.

De acordo com a gerente de Ater e coordenadora do Agro é Social, Janete Rocha, 70% das pessoas atendidas são agricultores familiares, público prioritário do programa.

“É um trabalho muito importante para a capacitação das famílias, desenvolvimento das comunidades rurais, além do fortalecimento de programas com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ”, explica.

OUTROS SERVIÇOS

Além da entrega de certificados e dos cartões do Crédito Social, a 7ª edição do Agro Social também vai oferecer serviços como plantão técnico da Emater, distribuição de mudas, emissão de documentos (Vapt Vupt Social), atendimento de saúde e espaço de lazer para crianças.

Também estarão presentes para prestação de informações a Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa).

Já a prefeitura de Itaberaí levará diversos serviços gratuitos para o Agro Social. A Secretaria de Saúde realizará vários tipos de atendimentos como consultas médicas, odontológicos e exames. Já na área ambiental, haverá doações de mudas e serviços de orientações quanto à legislação.

A Vigilância Municipal também estará presente para orientar o cidadão quanto ao alvará municipal para ter liberação para trabalhar em feiras. Também na área social, a prefeitura oferecerá orientações para quem deseja realizar o cadastro no CadÚnico ou mesmo fazer uma avaliação sobre o registro.

A programação do evento conta ainda com o apoio da Secretaria da Retomada, que levará ao evento o “Balcão de Empregos”, com vagas de trabalho para a comunidade do município e região.