Circuito Gastronômico segue até o dia 28 de julho com a participação de renomados chefes, workshops, palestras e venda de pratos exclusivos com ingredientes típicos do Cerrado, como pequi e baru (Fotos: Retomada)

Os segredos das tradicionais receitas de duas iguarias produzidas pelas doceiras da cidade de Goiás vão ser revelados em oficinas gastronômicas gratuitas promovidas pelo governo do estado, com início nesta sexta-feira (19/07). As aulas abertas à comunidade integram a programação do Circuito Gastronômico, evento da Secretaria da Retomada, Senac Goiás e Sindicato de Turismo e Hospitalidade (Sindtur).

Nos dias 19 e 20, os participantes vão aprender a fazer o famoso “pastelinho”, sobremesa crocante com recheio de doce de leite e canela. Já nos dias 21 e 22, os chefs ensinam a fazer a rosinha de coco, um doce artesanal feito a partir do desenrolar de fitas de coco, em formato de rosas/flores e com cores variadas. As atividades serão realizadas das 14 às 20 horas, na Arena Senac. Não é necessário fazer inscrição, mas as vagas são limitadas.

O Circuito Gastronômico segue até o dia 28 de julho com a participação de renomados chefes, workshops, palestras e venda de pratos exclusivos com ingredientes típicos do Cerrado, como pequi e baru. Durante as oficinas, também será possível fazer inscrição em cursos dos Colégios Tecnológicos (Cotecs):

Salgadeiro + Petisco;

Culinária Goiana: Comida de Doce + Comida de Sal;

Panificação Básica + Confeiteiro: Doces para Festa.

TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL

O governador Ronaldo Caiado estará na cidade de Goiás na próxima segunda-feira (22/07) para realizar a solenidade de transferência da capital e instalação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no município.

No dia seguinte, às 18 horas, será entregue a Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera a personalidades que se destacaram pela prestação de relevantes serviços ao estado. A antiga capital comemora 297 anos no próximo dia 25.

SERVIÇO

Assunto: Chefs ensinam receitas gastronômicas tradicionais do cerrado

Quando: 19 a 22 de julho, das 14 às 20h

Onde: Arena Senac, na Praça de Eventos, Rua 15 de novembro, cidade de Goiás (GO)