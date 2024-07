Exposição “Belezas em Foco”, que segue em cartaz no MIS até 14 de agosto, realiza a partir deste sábado (20/07), rodas de conversas e oficinas sobre autoestima, expressão corporal e fotografia voltadas ao universo feminino (Foto: Secult-GO)

Publicado: 19.07.2024

A exposição Belezas em Foco, em cartaz no Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS) até 14 de agosto, realiza, a partir deste sábado (20/07), rodas de conversas e oficinas fotográficas com a participação de mulheres que trazem visões diferentes acerca do tema autoestima e fotografia.

RODAS DE CONVERSA

O primeiro encontro será neste próximo sábado (20/07) com a fotógrafa que assina a mostra, Sabrina Schreiner, e a fotógrafa terapêutica Giselly Barbosa, a partir das 14h30, com o tema Fotografia de pessoas, através das especialidades de retrato e terapia. Em seguida, as fotógrafas ministrarão a oficina de fotografia.

A segunda roda de conversa, no sábado (27/07), terá como tema O feminino e a expressão corporal através da fotografia, da dança do pole dance e da psicologia, com Sabrina Schreiner, Marina Cançado (psicanalista) e a professora de pole dance Letícia Dornel. O encontro também começa às 14h30.

A entrada para as rodas de conversa é gratuita, porém as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas no link da mostra.

SOBRE AS PALESTRANTES

Sabrina Schreiner (Fotografia de retratos)

Tem 23 anos, formada em publicidade com especialização em fotografia de retratos. Apaixonada pela arte e como ela pode mudar a visão das pessoas. A fotografia sempre esteve presente em sua vida. Aos 13 anos, comprou sua primeira câmara e, aos 15, iniciou seu trabalho como fotógrafa. Assina a exposição “Belezas em Foco”, baseada em seu TCC na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Giselly Barbosa (Fotografia terapêutica)

Fotógrafa há 8 anos. Criou o método de fotografia terapêutica, uma ferramenta para se ver e desconstruir crenças crueis sobre o padrão de beleza feminino. O processo envolve uma escuta ativa e, a partir do diálogo, a fotógrafa oferece ferramentas para que a modelo se olhe de dentro para fora. Também é fundadora do “Café com a Gi”, que desde 2019 realiza uma roda de conversas para mulheres.

Marina Cançado (Psicanalista)

Formada em psicologia, atua como psicanalista desde sua formação inicial. Atua também como membro das comissões de acessibilidade e de enfrentamento à violência do TRT-GO. Amante das artes, escolheu a literatura e sua capacidade de expressão do inconsciente como tema de mestrado. Desde jovem esteve envolvida com teatro, música e agora, na maturidade, se aventura no balé.

Letícia Dornel (Professora de pole dance)

Apaixonada pelo pole dance, uma arte que transcende a dança ao combinar força, flexibilidade e expressão corporal. Como instrutora, se destaca não apenas por suas habilidades técnicas, mas pelo cuidado e entusiasmo em acompanhar de perto o desenvolvimento individual de suas alunas. Já se apresentou em alguns festivais de pole dance como o São Paulo Pole Fest, Elemental, Gostosapalooza e Cabine Pole em Cena; este ano competirá no Exotic Generation Brasil em SP (outubro).

SERVIÇO

Assunto: Rodas de Conversa – Exposição Belezas em Foco

Datas: nos dias 20 e 27 de julho (sábados)

Horário: A partir das 14h30

Local: Museu da Imagem e do Som de Goiás (Centro Cultural Marietta Telles Machado | Praça Cívica, 2 – St. Central, Goiânia

Entrada gratuita

Inscrição pelo link