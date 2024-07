Governador entrega casas a famílias de Santa Helena

Governador entrega 50 casas a custo zero em Santa Helena de Goiás (Fotos: Rômullo Carvalho)

Publicado: 20.07.2024

Cinquenta famílias de Santa Helena de Goiás, na região Sudoeste do estado, realizaram o sonho de se mudar para a tão aguardada casa própria nesta quinta-feira (18/07). Os contemplados pelo programa Pra Ter Onde Morar – Construção, do Governo de Goiás, receberam as chaves das mãos do governador Ronaldo Caiado, que lembrou do compromisso do governo em cuidar das pessoas e retirá-las da condição de pobreza e extrema pobreza.

“São casas que atendem a pessoas na faixa de carência, que realmente necessitam e passam a viver com dignidade”, explicou Caiado. “Vocês poderão morar com dignidade, em casas com padrão de condomínio. Vão poder trabalhar tranquilos sabendo que não irão precisar mais pagar aluguel ou morar de favor”, enfatizou o gestor. Com investimento estadual na ordem de R$ 6,4 milhões no empreendimento, as unidades habitacionais são entregues aos beneficiários a custo zero, sem parcelamento ou gastos com escrituras. Cada casa possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

(Fotos: Rômullo Carvalho)

“Não é uma casa mais ou menos. É uma moradia de qualidade, com todo o acabamento de uma casa digna. É feita na cerâmica, com azulejo, forro. Ali a pessoa se sente em condições de morar com sua família”, celebrou o governador Ronaldo Caiado ao visitar uma das unidades e atestar a qualidade da construção.

O vice-governador Daniel Vilela ressaltou a importância de construir casas no interior do estado para que a população não precise migrar para cidades maiores, onde o custo de vida é mais alto. “Vocês estão recebendo o que há de melhor, por uma exigência do governador Ronaldo Caiado”, ressaltou o vice-governador, ao relembrar que já são mais de 150 municípios que receberam moradias a custo zero ou já estão em fase de construção.

Luana Carla da Silva Cabral, de 34 anos, foi uma das contempladas com uma casa a custo zero, localizada no Setor Aeroporto, em Santa Helena de Goiás. “No começo eu não tinha esperança de poder ganhar, mas cheguei ao final e fui contemplada”, conta, emocionada, ela que é mãe de quatro filhos.

(Fotos: Rômullo Carvalho)

“Chegou a vez de Santa Helena de Goiás adentrar na moradia, traçando agora uma nova realidade para essas famílias que tanto precisam”, agradeceu o prefeito João Alberto, ao afirmar que não se trata apenas da entrega de casas para as pessoas, mas sim de dignidade. “Estamos trazendo plenitude à vida de 50 famílias que têm a certeza que estão vivendo um sonho”, finalizou.

CASAS A CUSTO ZERO

O programa Pra Ter Onde Morar – Construção Casas a Custo Zero é executado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), em parceria com a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra). Lançado em 2021, o programa já beneficiou 2.898 famílias em todo o estado. A meta é entregar 10 mil unidades habitacionais até 2026. Para concorrer às casas, os interessados devem atender a alguns requisitos, como ter renda familiar de até um salário mínimo e morar no município há pelo menos três anos.

O programa habitacional conta com a parceria dos municípios contemplados. A prefeitura cede o terreno, com a devida infraestrutura, e o estado constrói o empreendimento. “É uma parceria de sucesso entre Governo de Goiás e prefeitura. Quando há união e convergência de esforços, nada segura o progresso”, resumiu o prefeito de Santa Helena.