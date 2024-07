Com o funcionamento da unidade hospitalar, moradores de Águas Lindas de Goiás e das regiões próximas estão deixando de procurar outros centros para receber atendimento médico de qualidade e especializado (Fotos: SES-GO)

Publicado: 20.07.2024

Em apenas um mês de funcionamento, o Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás (Heal) realizou 5.764 atendimentos, entre consultas e exames. Com o total de procedimentos efetivados, o Heal, inaugurado pelo Governo de Goiás em 17 de junho, está cumprindo a meta de oferecer assistência em saúde de excelência à população da região do Entorno do Distrito Federal.

A conclusão do Heal e o funcionamento da unidade foi uma das prioridades do Governo de Goiás. O hospital começou a ser construído há 20 anos e teve as obras paralisadas nas gestões anteriores. O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos, avalia que o Heal representa um divisor de águas para a área da saúde no Entorno do DF.

“Temos a missão de promover um atendimento humanizado, com práticas que buscam dar dignidade aos cuidados realizados aos pacientes, valorizando o bem-estar”, disse. EXAMES

A unidade atende casos de média e alta complexidade. É dotada de maternidade e realiza exames laboratoriais e de imagens, entre os quais:

ultrassonografia,

tomografia,

endoscopia

e colonoscopia.

ESPECIALIDADES

O hospital conta com 214 profissionais nas especialidades de:

gastroenterologia,

pediatria,

cirurgia pediátrica,

cirurgia vascular,

anestesiologista,

urologia,

cardiologia,

ginecologia,

cirurgia geral,

ortopedia e traumatologia,

otorrinolaringologia

e neurologia

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Além disso, a unidade tem uma equipe multiprofissional nas áreas de:

fisioterapia,

fonoaudiologia,

nutrição,

psicologia

e enfermagem.

Com o funcionamento da unidade hospitalar, os moradores de Águas Lindas de Goiás e das regiões próximas estão deixando de procurar outros centros para receber atendimento médico de qualidade e especializado. Na prática, o Heal está tendo o mérito de evitar o estresse causado pelos grandes deslocamentos vivenciados anteriormente pelos pacientes.

Uma das primeiras pessoas atendidas no Heal, o servente de pedreiro Marcos César Rodrigues da Silva afirma: “os profissionais daqui são atenciosos e se preocupam com o estado de saúde dos pacientes” (Fotos: SES-GO)

O atendimento diferenciado está sendo constatado, por exemplo, pelo servente de pedreiro Marcos César Rodrigues da Silva, morador do Jardim Brasília, em Águas Lindas de Goiás. Ele faz parte da história do Heal por ter sido a primeira pessoa a ser internada, à véspera da inauguração.

Anteriormente, Marcos César havia procurado atendimento em Luziânia. De lá, foi transferido para o Heal para tratamento de osteomielite, que consiste em um processo de infecção ou de inflamação no osso, causada por bactéria ou fungo. Ele diz que está muito satisfeito com o atendimento no Heal.