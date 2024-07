Sorteio nº 91 do Programa Nota Fiscal Goiana foi realizado na sede da Secretaria da Economia, em Goiânia (Foto: Denis Marlon)

Consumidores de 38 municípios foram contemplados no sorteio de julho do programa Nota Fiscal Goiana, do Governo de Goiás. Foram distribuídos R$ 200 mil, divididos em 158 prêmios em dinheiro. Os contemplados são inscritos no programa e pediram CPF na nota fiscal em compras feitas no mês de junho, no comércio varejista do estado, que geraram bilhetes para o sorteio.

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (25/7), na sede da Secretaria da Economia, em Goiânia.

O maior prêmio, de R$ 50 mil, foi para Barbara Elias Rodrigues, de Caldas Novas. A grande vencedora de julho concorreu com 20 bilhetes e está inscrita desde março de 2023. Há também três premiações de R$ 10 mil, que saíram para Aline Dias Neto, de Rubiataba; Luan Cesar Calixto e Delmilson Ribeiro Lima, ambos de Goiânia.

Completam a lista os ganhadores de quatro prêmios de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500,00. Os valores são brutos, sem incidência do Imposto de Renda. O resultado completo da 91ª edição está disponível no site oficial do programa.

Entre as cidades com maior número de premiados estão Goiânia (82), Aparecida de Goiânia (13), Anápolis (10), Trindade (5), Catalão (3), Senador Canedo (3), além de Abadiânia, Valparaíso de Goiás, Itaberaí, Goianésia, Cidade Ocidental, Itumbiara, Rio Verde, Águas Lindas de Goiás, Caldas Novas e Brasília (DF), com dois ganhadores cada.

RESGATE DO PRÊMIO

O sorteado tem 90 dias, a partir da homologação do sorteio no Diário Oficial do Estado de Goiás, para solicitar o resgate do prêmio. O procedimento é feito exclusivamente no portal da Nota Fiscal Goiana. Para requerer o dinheiro, basta fazer o login na área restrita e informar os dados bancários, na área “Premiação”.

Para participar dos sorteios mensais e conseguir até 10% de desconto no IPVA, é necessário ser inscrito no programa. Cada R$ 100,00 em compras com CPF na nota fiscal dão direito a um bilhete para concorrer aos prêmios.

Confira o resultado do sorteio nº 91 (julho de 2024) aqui.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Economia – Governo de Goiás