Governo celebra os 50 anos do Autódromo de Goiânia

Ronaldo e Gracinha Caiado participam da comemoração aos 50 anos do Autódromo Internacional de Goiânia (Fotos: Wesley Costa)

Publicado: 30.07.2024

O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, prestigiaram neste domingo (28/07) a comemoração aos 50 anos de construção do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Na ocasião, o ex-governador Leonino di Ramos Caiado, que idealizou o espaço, e o chefe do Executivo goiano foram homenageados na pista pelos corredores da Stock Car.

“Leonino foi um homem adiante do seu tempo por poder construir uma obra como essa. Os pilotos adoram correr em Goiânia porque é tido como a pista não só mais linda, mas de um trajeto invejável. É moderna e está apta para trazer aqui todas as competições que podem ser aplicadas a um autódromo”, afirmou Caiado. Somente em 2023, a estrutura esportiva recebeu 250 mil visitantes.

Leonino Caiado: “Ver o autódromo completar 50 anos e ainda ser uma referência é uma grande satisfação”, salientou (Fotos: Wesley Costa)

Engenheiro Civil e ex-governador do estado, Leonino Caiado inaugurou o Autódromo 50 anos atrás, trazendo visibilidade para a capital receber grandes competições.

“Ver o autódromo completar 50 anos e ainda ser uma referência é uma grande satisfação”, salientou.

Selo oficial

Durante a cerimônia, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), foi lançado o selo oficial em homenagem aos 50 anos do Autódromo. Para Rudson Guerra, titular da Seel, a festividade celebra a trajetória e investimentos do estado no esporte goiano.

“O esporte não se realiza se nós não recuperarmos as praças esportivas. O governador conseguiu recuperar o autódromo e em 2019 ele voltou a ser referência no Brasil como o mais belo e seguro. Isso faz com que as grandes empresas tragam mais categorias para cá”, ressaltou Guerra.

Presente à solenidade, o vice-governador Daniel Vilela também enalteceu o governador pelas diversas obras realizadas: “Caiado está promovendo grandes revitalizações” (Fotos: Wesley Costa)

Presente na solenidade, o vice-governador Daniel Vilela também enalteceu o governador pelas diversas obras realizadas que tem conseguido superar as burocracias, além de encontrar fornecedores que dão conta de executar projetos.

“Caiado está promovendo grandes revitalizações. Não só aqui no Autódromo, mas o Serra Dourada também está em processo de modernização e, em breve, teremos ele novamente em pleno funcionamento, com condição de receber grandes eventos internacionais”, frisou Vilela.

A Seel foi recriada em fevereiro de 2019 e marca a atenção dada pela atual gestão que tem cada vez mais feito investimentos no esporte e estimulado os goianos à prática esportiva.

“Vamos continuar com essa mesma determinação, mantendo e preservando para que o esporte em Goiás seja sempre aquele capaz de ser competitivo”, finalizou o governador Ronaldo Caiado.

Ex-governador Leonino di Ramos Caiado, que idealizou o espaço, e o chefe do Executivo goiano foram homenageados na pista pelos corredores da Stock Car (Fotos: Wesley Costa)

Sistema Fotovoltaico

Com o objetivo de aumentar a eficiência energética do espaço, também foi inaugurada durante o evento uma usina fotovoltaica dentro do Autódromo. Resultado de uma parceria entre o Governo de Goiás e a Equatorial, foram substituídos 619 refletores, além de instalado sistema fotovoltaico de 62 KWp.

A modernização da iluminação das principais praças esportivas do estado contempla também a substituição de 144 refletores no Estádio Serra Dourada, 50 na Praça Poliesportiva e 271 no Ginásio Goiânia Arena. Iniciativa que deve gerar economia aos cofres estaduais de R$ 204,9 mil ao ano.