Publicado: 15.08.2024

Já está disponível no site cantodaprimavera.cultura.go.gov.br as 220 atrações regionais e locais habilitadas para a seleção do 23º Canto da Primavera – Mostra Nacional da Música de Pirenópolis 2024. Nesta fase de habilitação foi feita a conferência da documentação apresentada pelos concorrentes e também foram avaliados os recursos dos proponentes.

Na Modalidade 1 – Atrações Musicais Locais (Palco do Coreto e Teatro), que oferece dez vagas, foram 15 habilitadas. Na Modalidade 1 – Atrações Locais (Palco da Matriz), que oferece cinco vagas, foram oito habilitados.

Na Modalidade 2 – Atrações Musicais Regionais (Palco do Coreto e Teatro), 96 artistas estão na disputa pelas 20 vagas oferecidas. Na mesma modalidade, mas para o Palco da Matriz, 41 atrações foram habilitadas para disputar as dez vagas disponibilizadas.

Na Modalidade Atrações Musicais Regionais – Apresentação de DJs, 26 irão concorrer às quatro vagas. Já para o Palco Beira Rio, em que foram disponibilizadas seis vagas, houve 34 habilitados.

Todos artistas habilitados passam, agora, para a fase de avaliação, que contará com a análise de uma Comissão de Avaliação. Esta comissão lançará mão dos seguintes critérios para a seleção:

qualidade da proposta cultural ou artística;

objetividade,

coerência e organização da proposta cultural ou artística;

relevância cultural da carreira do artista/ grupo artístico;

e se o artista/ grupo artístico esteve em atividade nos últimos dois anos.

Mais informações sobre as próximas etapas poderão ser acompanhadas no site do evento.

23º Canto da Primavera

O Canto da Primavera é realizado pelo Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com a correalização da Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento tem como parceiros a Prefeitura de Pirenópolis, a Secretaria de Estado da Retomada, o Goiás Social e o Sesc Goiás.

A Mostra Nacional da Música será realizada dos dias 03 a 08 de setembro, na cidade de Pirenópolis, e conta, em 2024, com um investimento de R$ 3,3 milhões e uma extensa programação totalmente gratuita.

Além de 55 artistas regionais e locais, sobem ao palco atrações nacionais: Maria Gadú, na sexta-feira (06/09), viabilizada em parceria com o Sesc Goiás; Marcelo Falcão, no sábado (07/09), e Toni Garrido, no domingo (08/09).

O festival, que é considerado a maior vitrine da música goiana, contará, ainda, com oficinas e um estúdio de gravação profissional gratuito para que novos artistas gravem músicas autorais com captação, edição, mixagem e masterização, por meio de seleção via edital.

