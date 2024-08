Serão ministradas três oficinas durante o festival, que será realizado de 3 a 8 de setembro, em Pirenópolis (Foto: Secult)

Publicado: 16.08.2024

As inscrições para participar das oficinas de capacitação musical no 23º Canto da Primavera – Mostra Nacional da Música de Pirenópolis 2024 foram abertas nesta quinta-feira (15/08). Os interessados precisam preencher formulário até o dia 23 de agosto no site oficial do evento.

Todas as atividades são gratuitas.

As três oficinas ministradas durante o festival, que será de 3 a 8 de setembro, em Pirenópolis, serão: Percussão Popular e Corporal; Canto Popular; e Criação Musical (Prática de Conjunto).

Para a oficina de Percussão Popular e Corporal, com Diego Amaral, são reservadas 25 vagas e mais 10 vagas para ouvintes; a oficina de Canto Popular, com Cris Delanno, oferece 20 vagas e mais 10 para ouvintes; já a oficina de Criação Musical fecha a programação com 31 vagas disponíveis e será ministrada por André Marques.

Todas as oficinas serão realizadas de 4 a 6 de setembro (quarta a sexta-feira), em horários específicos para cada uma, no período da manhã e da tarde, no campus da Universidade Estadual de Goiás em Pirenópolis. Os detalhes podem ser conferidos no site oficial do evento.

Canto da Primavera 2024

O Canto da Primavera é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com a correalização da Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento tem como parceiros a Prefeitura de Pirenópolis, a Secretaria de Estado da Retomada, o Goiás Social e o Sesc Goiás.

A Mostra Nacional da Música será realizada de 3 a 8 de setembro, na cidade de Pirenópolis. Em 2024, o evento conta com um investimento de R$ 3,3 milhões e uma extensa programação totalmente gratuita.

Além de 55 artistas regionais e locais, sobem ao palco atrações nacionais: Maria Gadú, na sexta-feira (6/9), viabilizada em parceria com o Sesc Goiás; Marcelo Falcão, no sábado (7/9); e Toni Garrido, no domingo (8/9).

O festival, que é considerado a maior vitrine da música goiana, contará ainda com oficinas e um estúdio de gravação profissional gratuito para que novos artistas gravem músicas autorais com captação, edição, mixagem e masterização, por meio de seleção via edital.