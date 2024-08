O lançamento oficial do GoEnglish foi realizado nesta semana, na sede da Seduc/GO, em Goiânia, com a participação do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, e da secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, que celebraram o projeto que, futuramente, deve ser ampliado para beneficiar também os estudantes da rede pública estadual.

De acordo com o vice-governador Daniel Vilela, aprender um novo idioma no mundo de hoje, e especialmente o inglês, é primordial. “O ensino em Inglês representa abrir uma oportunidade maior para os jovens no mercado de trabalho”.

Além disso, Daniel também tem uma parcela de responsabilidade sobre o GoEnglish, já que ele foi um dos idealizadores do projeto: “Fiquei muito feliz em ver que o meu pedido foi atendido com a criação do GoEnglish”, agradeceu à secretária.

No lançamento, foi ofertada uma formação para a utilização da plataforma que, inicialmente, é voltada para os docentes que atuam na rede estadual de ensino, e, em seguida, foram realizados palestras e debates.

Plataforma GoEnglish

A plataforma é gratuita e on-line e, neste primeiro momento, terão acesso à ferramenta os professores de Inglês da rede pública estadual de Goiás. A proposta, entretanto, prevê que, em 2025, o projeto seja expandido também para os estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio da rede.

O projeto GoEnglish, desenvolvido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, tem como objetivo promover o conhecimento aprofundado na Língua Inglesa por meio de conteúdos interativos e pedagógicos. A partir do uso de uma plataforma digital, os profissionais serão estimulados a aprenderem e desenvolverem a proficiência em Inglês de uma maneira ainda mais prática, interativa e divertida.