Noêmia Delfim Moreira Silva, correspondente de crédito em Anicuns. “A GoiásFomento contribui para fomentar o comércio local da minha cidade” (Foto: André César)

Publicado: 17.08.2024

A GoiásFomento está adotando uma série de ações para ampliar o número de correspondentes de crédito que trabalham nas cidades do interior do estado, fazendo o atendimento dos microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenos e médios empreendedores, que buscam acesso aos financiamentos disponíveis.

Atualmente, são 67 correspondentes em 36 cidades goianas.

Nesta semana, a GoiásFomento recebeu um grupo de correspondentes de crédito com intuito de promover maior aproximação com esses profissionais, cujo trabalho é importante dentro do processo de concessão de financiamento da agência.

Segundo o presidente da Agência de Fomento, Lucas Fernandes Andrade, a missão da instituição é estar presente nos 246 municípios goianos e isso só se dá por meio de parceria.

“Nesse momento, a parceria que estamos firmando com nossos correspondentes vai fazer com que cheguemos com mais força a todos os municípios do Estado”, afirmou.

Correspondentes de crédito

Lucas Fernandes destacou que é de “alta relevância” a participação dos correspondentes de crédito e que a GoiásFomento dispõe de uma linha direta e de uma equipe técnica para receber, orientar e trabalhar com o correspondente de crédito..

“Eles estão no dia a dia, lá no interior, lá na pequena cidade, levando o crédito da GoiásFomento, levando essa bandeira do crédito subsidiado, que é muito importante para o empreendedor”, acrescentou.

O presidente disse também que o correspondente é “peça-chave no crescimento e no desenvolvimento do fomento da economia no estado de Goiás”. “Venha trabalhar com a gente”, reforçou Lucas Fernandes.

Noêmia Delfim Moreira Silva é correspondente de crédito da GoiásFomento na cidade de Anicuns há cerca de três anos. “A agência tem contribuído para fomentar muito o comércio da minha cidade”, afirmou.

De acordo com ela, desde que passou a atuar em parceria com a instituição financeira, vários comerciantes de Anicuns conseguiram desenvolver seu negócio com os financiamentos obtidos. Alguns eram pequenos comerciantes, agora já se tornaram de médio porte, e estão sempre crescendo.

Para Noêmia, ser correspondente de crédito é também ser multiplicadora, e ela já indicou um colega para também atuar como correspondente da instituição financeira.

“Consigo trazer mais gente para a GoiásFomento”, ponderou ela.

Para se tornar um correspondente de crédito da GoiásFomento, o interessado deve acessar o site da agência, onde estão disponíveis o edital de credenciamento e a documentação necessária.