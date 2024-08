Publicado: 18.08.2024

O festejo de Nossa Senhora dos Navegantes é inspirado na tradição secular realizada em Cascais, Portugal, durante a segunda quinzena de agosto. A programação começará no sábado (17/08), às 10 horas, com uma cerimônia especial de coleta de cartas dos fiéis.

Em seguida terá o cortejo da santa e o translado da imagem do trio para o bote – em um ponto estratégico do rio Araguaia, onde permanecerá ao longo do evento. No domingo (18/08), haverá orações na praia e depois, às 19 horas, o recolhimento do bote com a imagem da santa.

Carnaval religioso

Esta 1ª edição do carnaval religioso é promovida pela Bumerang Produções, e tem como objetivo contribuir para a preservação da identidade cultural do distrito, promover a celebração da fé, o respeito à diversidade e o fortalecimento dos laços comunitários.

EAlém disso, também visa atrair um público variado, ampliando o alcance e a influência do evento, e contribuindo para a valorização da cultura e economia locais.

Serviço

Carnaval “Nossa Senhora dos Navegantes”

Data: sábado e domingo (17 e 18/08)

Local: Distrito de Itacaiú – localizado a 378 quilômetros de Goiânia

Entrada gratuita