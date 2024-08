Leandro Willian, Presidente da Coopersil, a cooperativa dos produtores de Silvânia e uma das organizadoras do evento.

Feira organizada pela Coopersil e Sindicato Rural de Silvânia aposta em tecnologia, conhecimento e cooperação para fortalecer a agricultura regional

Publicado: 18.08.2024

Entre os dias 21 e 24 de agosto, Silvânia será palco da segunda edição da Agrosudeste Goiás e do 2º Seminário de Tecnologia e Gestão Comercial do Agronegócio. Organizado pela Coopersil e pelo Sindicato Rural de Silvânia, o evento reúne produtores, expositores e especialistas para discutir e promover inovações no setor agrícola, com foco na sustentabilidade e no fortalecimento da agricultura familiar.

Após o sucesso da primeira edição em 2023, a Agrosudeste Goiás retorna com uma programação ainda mais robusta, oferecendo palestras, workshops e oportunidades de negócios que prometem transformar a dinâmica econômica e social da região.

Pilar para a agropecuária regional

A Agrosudeste Goiás, em sua segunda edição, já se consolida como um dos principais eventos do agronegócio no estado. Realizada pelo Sindicato Rural de Silvânia em parceria com a Cooperativa Agropecuária Mista dos Produtores Rurais de Silvânia (Coopersil), a feira tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais da região. Com foco na agricultura familiar e na cooperação entre produtores, a Agrosudeste oferece uma plataforma única para a troca de conhecimentos, exposição de tecnologias inovadoras e criação de novas oportunidades de negócios.

Leandro Willian, presidente da Coopersil, destaca a importância do evento para os produtores locais. “Vivemos uma situação difícil no agro. Nossa função é trazer oportunidades diferentes e sustentáveis para os produtores, seja por meio de bons negócios, novas tecnologias ou palestras abrangentes. A unificação com o sindicato é muito válida, e quem ganha com isso é o município e a região”, afirma Leandro.

Crescimento e inovação

A primeira edição da Agrosudeste, realizada em 2023, foi um marco para o setor agrícola de Silvânia e região. Com a participação de mais de 500 visitantes e cerca de 30 expositores, o evento superou as expectativas, gerando um volume significativo de negócios e fortalecendo a cooperação entre os produtores rurais. “O sucesso da primeira edição nos motivou a ampliar ainda mais a programação deste ano. Queremos trazer novas oportunidades e soluções que possam realmente fazer a diferença no dia a dia do produtor rural”, complementa Leandro.

Para a edição de 2024, os organizadores esperam um público ainda maior e a participação de um número ampliado de expositores. A feira contará com workshops, palestras e cursos que abordarão temas como sustentabilidade, gestão de propriedades rurais, e o uso de tecnologias para aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos agropecuários. Além disso, haverá uma área dedicada à exposição de máquinas agrícolas, permitindo que os produtores conheçam as inovações mais recentes do mercado.

Parcerias estratégicas

A realização da Agrosudeste Goiás conta com o apoio de importantes entidades do setor agropecuário, como o Sistema Faeg/Senar, Sebrae e a Secretaria da Retomada de Goiás. Essas parcerias são fundamentais para o sucesso do evento, que visa não apenas a geração de negócios, mas também a educação e a capacitação dos produtores rurais. “O apoio de instituições renomadas como Faeg/Senar e Sebrae nos dá a credibilidade e os recursos necessários para oferecer uma programação de alta qualidade. Estamos comprometidos em criar um ambiente próspero e sustentável para toda a cadeia produtiva da nossa região”, destaca Leandro Willian.

Sustentabilidade

A sustentabilidade é um dos pilares da Agrosudeste, refletindo a necessidade urgente de práticas agrícolas mais responsáveis e eficientes. Durante o evento, serão discutidas soluções que visam não apenas a preservação do meio ambiente, mas também a viabilidade econômica dos pequenos e médios produtores. “Nosso objetivo é mostrar que é possível aliar produtividade com sustentabilidade. Queremos que os produtores saiam da Agrosudeste com novas ideias e práticas que possam aplicar em suas propriedades, garantindo o futuro do agro na nossa região”, explica o presidente da Coopersil.

Além disso, a cooperação entre os produtores é outro ponto-chave do evento. A Coopersil, que atualmente conta com 760 cooperados, desempenha um papel crucial na promoção do espírito cooperativo, oferecendo suporte técnico e comercial aos seus membros. “A cooperação é fundamental para o sucesso do nosso trabalho. Com a Agrosudeste, esperamos fortalecer ainda mais esses laços, criando uma rede de apoio e troca de conhecimento que beneficie todos os envolvidos”, conclui Leandro.

Futuro

A Agrosudeste Goiás, em sua segunda edição, se apresenta não apenas como uma feira de negócios, mas como um verdadeiro motor de desenvolvimento para Silvânia e toda a região. Ao reunir produtores, especialistas e instituições em torno de um objetivo comum — o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção de práticas sustentáveis —, o evento se consolida como um ponto de encontro essencial para quem deseja estar na vanguarda do agronegócio.

Com uma programação diversificada e a promessa de novos negócios, a Agrosudeste Goiás 2024 tem tudo para ser um marco na história do agronegócio goiano, oferecendo aos produtores locais as ferramentas e o conhecimento necessários para enfrentar os desafios do setor e construir um futuro mais próspero e sustentável para todos.

Programação do evento

20/08 Terça-feira

18:00 – Abertura Oficial AGROSUDESTE 2024

21/08 Quarta-feira

10:00 às 11:00 – Palestra Nutrição (Luiz Antônio Galiote) 13:30 às 15:00 – A Beleza que existe dentro de mim (João Carlos)

22/08 Quinta-feira

09:00 às 18:00 – Demonstração Processamento artesanal de Chocolate (SENAR/AR-GO)

09:00 às 18:00 – Demonstração Defumação artesanal de carnes (SENAR/AR-GO)

09:00 às 18:00 – Demonstração Processamento de Cachaça (SENAR/AR-GO)

09:00 às 18:00 – Demonstração Realidade Virtual (SENAR/AR-GO)

09:00 às 18:00 – Exposição e comercialização de produtos por casos de sucesso do SENAR (ATeG, FPR E PS)

09:00 às 10:00 – Palestra: Viagem ao mundo do Empreendedorismo (SEBRAE)

10:00 às 11:00 – Palestra – Financiamento para o Agronegócio ( Fábio Feire)

13:00 às 14:00 – Reunião Plenária do Território Estrada de Ferro

15:00 às 16:00 – Palestra Silagem (Biomatrix)

16:00 às 18:00 – Painel de Gestão e Comercialização

Palestra -Mercado Milho/Soja (Leonardo de Oliveira Machado-Assessor técnico FAEG/SENAR)

Apresentação Startup (ATeG)

18:00 às 19:00 – Segurança e Saúde do Trabalho Rural/ NR-31

19:00 às 20:00 -Reunião do Leite (Coopersil) / Palestra Solluti Ambiental

23/08 Sexta-feira

09:00 às 18:00 – Demonstração Processamento artesanal de Chocolate (SENAR/AR-GO)

09:00 às 18:00 – Demonstração Defumação artesanal de carnes (SENAR/AR-GO)

09:00 às 18:00 – Demonstração Processamento de Cachaça (SENAR/AR-GO)

09:00 às 18:00 – Demonstração Realidade Virtual (SENAR/AR-GO)

10:00 às 11:00 – Palestra Nutron

13:30 às 14:00 – Torneio Leiteiro (Coopersil)

14:00 às 15:00 – Palestra Maracujá ( Maguary)

16:00 às 17:00 – Palestra- A importância da Análise de Solos. O Menor Preço, O Maior Benefício (Laboratório Agronômico)

17:00 às 18:00 -Palestra (Produção Agrícola)