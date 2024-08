Evento será exibido no canal aberto 13.1, na Net (canal 20) e na Sky (303), além do canal da TV Brasil Central no YouTube (Foto: ABC)

A TV Brasil Central, em parceria com RBC FM e a Rádio Brasil Central AM, promove, nesta segunda-feira (19/08), a partir das 20 horas, o debate com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. O evento será transmitido ao vivo diretamente do estúdio-auditório Lygia Rassi, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, e será mediado pelo jornalista Paulo Beringhs.

O diretor de Telerradiodifusão da Agência Brasil Central (ABC), Rafael Vasconcelos, ressaltou que o confronto de ideias é fundamental em toda e qualquer eleição.

“É por meio dos debates que os candidatos podem expressar, com clareza, suas propostas e planos de governo para sua cidade. Diante de argumentos, o eleitor terá certeza a respeito da sua decisão na hora do voto”, observou.

Ele ponderou que a Brasil Central valoriza quem participa dos debates e entende que a ausência de determinado candidato pode significar falta de compromisso com a cidade e com o eleitor.

“Afinal, se um candidato não tem a disposição de conversar com o cidadão de sua cidade, como ele poderá governar esse município?”, questionou.

Tradição

O presidente da ABC, Reginaldo Júnior, lembrou que a Brasil Central tem tradição em promover grandes debates eleitorais e, neste pleito municipal de 2024, não seria diferente.

“A nossa missão é fortalecer a democracia. A realização do debate entre candidatos a prefeito de Goiânia contribui para que os eleitores possam tomar sua decisão com mais segurança e propriedade. Vamos realizar a maior cobertura eleitoral da história de Goiás”, afirmou.

Debate TBC

O estúdio Lygia Rassi, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, possui um auditório com 56 assentos, dos quais 6 serão destinados aos candidatos. Cada candidato poderá levar até três assessores e assistentes. O restante das cadeiras será destinado a advogados da OAB-GO e jornalistas de outros veículos de comunicação, que poderão acompanhar o debate ao vivo.

Caso algum candidato não compareça, seu assento ficará marcado com o nome dele e permanecerá vazio durante todo o debate. O evento será exibido no canal aberto 13.1, na Net (canal 20) e na Sky (303), além do canal da TV Brasil Central no YouTube. Também será transmitido em cadeia pelas rádios Brasil Central AM e RBC FM.

Editado por Juliana Carnevalli via Agência Brasil Central (ABC) – Governo de Goiás