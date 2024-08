Leandro Willian e Dalmo Sávio, presidentes da Coopersil e do Siprosil, respectivamente. Parceria que deu certo.

Evento aposta em inovação, sustentabilidade e cooperação para transformar a agricultura regional

Publicado: 21.08.2024

Começou hoje e vai até o dia 24 de agosto, na cidade de Silvânia, a segunda edição da AgroSudeste, a maior feira agropecuária da região da EstradadeFerro. O evento, que se consolidou como um dos mais importantes do setor na região, promete superar as expectativas com uma programação robusta, voltada para a inovação e o fortalecimento da agricultura familiar.

Expansão

A AgroSudeste, que no ano passado atraiu cerca de 2,5 mil visitantes, retorna em 2024 com expectativas ainda maiores. O evento será realizado em uma estrutura modernizada e ampliada, no loteamento ao lado do Ginásio Anchieta, em Silvânia. Com mais de 40 estandes, a feira contará com empresas de renome apresentando as últimas inovações em tecnologia agrícola, sustentabilidade e gestão rural. A programação inclui palestras, demonstrações, painéis e exposições que visam proporcionar conhecimento e capacitação aos produtores rurais.

“Este ano, a AgroSudeste promete ser um marco na promoção do desenvolvimento rural e na valorização dos produtores”, afirma Dalmo Sávio, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Silvânia (Siprosil). “Com uma programação robusta e a participação de grandes nomes do setor, a feira consolida Silvânia como um polo de referência no agronegócio goiano.”

Inovação e sustentabilidade

Um dos principais destaques da AgroSudeste 2024 será o painel sobre Agricultura Regenerativa, que trará especialistas renomados para discutir o futuro do agronegócio. A presença da Carreta Agro BB, uma central móvel de inovação, também promete agregar valor ao evento, oferecendo consultorias e soluções financeiras diretamente aos produtores. A feira abordará temas como nutrição, financiamento agro e empreendedorismo, com o objetivo de fortalecer o conhecimento e a capacitação dos produtores rurais.

Para Kássia Dharieny, coordenadora da AgroSudeste e Secretária Executiva do Siprosil, a feira representa um compromisso com o desenvolvimento e a inovação no agronegócio da região. “Estamos certos de que a feira será um marco para Silvânia e toda a região da estrada de ferro. Nossa missão é proporcionar conhecimento, oportunidades e fortalecer a comunidade rural, sempre com foco na sustentabilidade e no crescimento do setor”, destaca.

Parcerias estratégicas

A realização da AgroSudeste 2024 conta com o apoio de importantes parceiros como a Coopersil, Fundação Banco do Brasil, SEBRAE, e FAEG/SENAR. Essas parcerias são fundamentais para o sucesso do evento, que visa não apenas a geração de negócios, mas também a educação e a capacitação dos produtores rurais.

Leandro Willian, presidente da Coopersil, enfatiza a importância do evento para os produtores locais. “Vivemos uma situação difícil no agro. Nossa função é trazer oportunidades diferentes e sustentáveis para os produtores, seja por meio de bons negócios, novas tecnologias ou palestras abrangentes. A unificação com o sindicato é muito válida, e quem ganha com isso é o município e a região.”

Cooperação

A cooperação entre os produtores é um dos pilares fundamentais da AgroSudeste. A Coopersil, que atualmente conta com 760 cooperados, desempenha um papel crucial na promoção do espírito cooperativo, oferecendo suporte técnico e comercial aos seus membros. Durante o evento, a cooperação será destacada como um fator-chave para o sucesso do agronegócio regional.

“A cooperação é fundamental para o sucesso do nosso trabalho. Com a AgroSudeste, esperamos fortalecer ainda mais esses laços, criando uma rede de apoio e troca de conhecimento que beneficie todos os envolvidos”, acrescenta Leandro Willian.

Futuro do Agronegócio

O futuro do agronegócio em Silvânia e região passa pela AgroSudeste. O evento, que vai muito além de uma simples feira de negócios, se apresenta como um motor de desenvolvimento, reunindo produtores, especialistas e instituições em torno de um objetivo comum: o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção de práticas sustentáveis.

“Nosso objetivo é mostrar que é possível aliar produtividade com sustentabilidade. Queremos que os produtores saiam da AgroSudeste com novas ideias e práticas que possam aplicar em suas propriedades, garantindo o futuro do agro na nossa região”, explica Leandro Willian.

A AgroSudeste 2024, com sua programação diversificada e a promessa de novos negócios, tem tudo para ser um marco na história do agronegócio goiano. Oferecendo aos produtores locais as ferramentas e o conhecimento necessários para enfrentar os desafios do setor, o evento reforça seu papel como um ponto de encontro essencial para quem deseja estar na vanguarda do agronegócio.

Silvânia

Silvânia, que já se destaca como um polo agropecuário, reafirma sua posição com a realização da AgroSudeste. O evento, organizado pela Coopersil e pelo Sindicato Rural de Silvânia, demonstra o potencial da cidade e da região como um centro de inovação e desenvolvimento para o agronegócio goiano.

Para Dalmo Sávio, a feira vai além de um simples encontro de negócios. “Estamos reafirmando e consolidando Silvânia como um polo de referência no agronegócio goiano. A AgroSudeste promete ser um sucesso ainda maior do que no ano passado, consolidando sua posição como um dos eventos mais importantes do calendário agro da nossa região.”

Confira a programação