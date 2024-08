Oportunidade para quem deseja comprar casas, apartamentos, terrenos ou estabelecimentos comerciais em todo o Brasil, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS, a partir de R$ 4 mil

Publicado: 14.08.2024

Ainda dá tempo de participar do leilão virtual da Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões. Dos mais de 2,3 mil imóveis anunciados em julho, estão disponíveis apenas 1.047, espalhados por todo o Brasil. Os interessados devem fazer seus lances nos dias 03 e 06 de setembro, até às 10h00, e no dia 10 de setembro, a partir das 10h00, por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br. Os descontos poderão chegar a 95% do valor da avaliação inicial, uma excelente oportunidade para adquirir casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, entre outros imóveis, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS em alguns casos, devendo ser observado na descrição de cada lote.

São imóveis disponíveis nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e São Paulo, nas seguintes cidades: Bauru, Caçapava, Catanduva, Cotia, Franca, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Hortolândia, Itapevi, Itápolis, Itaquaquecetuba, Itanhaém, Jarinu, Mongaguá, Monte Aprazível, Mogi Guaçu, Praia Grande, Pindamonhangaba, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Santa Bárbara D’Oeste, Santos, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano e Sumaré, além da própria capital paulista – nos bairros Tatuapé, Vila Carmosina, Tucuruvi, Vila Dalila, Parada XV de Novembro, Jardim Tietê, Vila Bonilha, entre outros.

OFERTAS POR REGIÃO

Sudeste – 461 imóveis

Espírito Santo – 09

Minas Gerais – 94

Rio de Janeiro – 213

São Paulo – 145

Nordeste – 302 imóveis

Alagoas – 14

Bahia – 23

Ceará – 26

Maranhão – 09

Paraíba – 62

Pernambuco – 48

Piauí – 18

Rio Grande do Norte – 84

Sergipe – 18

Centro-Oeste – 167 imóveis

Distrito Federal – 08

Goiás – 145

Mato Grosso do Sul – 06

Mato Grosso – 08

Sul – 83 imóveis

Paraná – 70

Santa catarina – 13

Norte – 34 imóveis

Acre – 01

Amazonas – 08

Amapá – 04

Pará – 11

Roraima – 09

Tocantins – 01

CONFIRA ALGUNS DESTAQUES

Entre as oportunidades, nos dias 03/09 (1º leilão) e 06/09 (2º leilão) vale destacar na Bahia um apartamento de 57,7 m², 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e 1 vaga de garagem por R$ 138 mil. Em Goiás, um apartamento de 71 m², 3 quartos, sala, cozinha e 1 vaga de garagem por R$ 192 mil.

No estado de São Paulo, em Itapevi, um apartamento de 55 m², 2 quartos, suíte, sala, cozinha, 2 banheiros e 1 vaga de garagem por R$ 147 mil. Já em Marília, uma casa de 50,7 m², 2 quartos, sala, cozinha e 1 vaga de garagem por R$ 137 mil. No litoral Sul, em Praia Grande, uma casa de 46,4 m², 2 quartos , sala e cozinha por R$ 147 mil.

Para o dia 10/09, o destaque fica em Alagoas, com uma casa de 80,3 m², 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e 1 vaga de garagem, por R$ 53 mil. Mais duas opções no Piauí, uma casa de 58 m², 2 quartos, sala, cozinha e varanda por R$ 4 mil e uma outra casa de 60,7 m², 3 quartos, sala, cozinha e terraço por R$ 5,4 mil.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital. Devido ao grande número de oportunidades em todo o país, é recomendado que os interessados vejam todos os detalhes dos lotes com antecedência, para facilitar na escolha”, pontua Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

Vale reforçar que é necessário fazer cadastro no site www.fidalgoleiloes.com.br e enviar os documentos citados nos editais para participação nos leilões. “Recomendo sempre que seja feita pesquisa como o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação, conservação do bem entre outros”, conclui Fidalgo.

SERVIÇO

Leilões da Caixa – 1.047 imóveis em todo o Brasil

Datas:

– até às 10h00 do dia 03/09 (1º leilão – valor da avaliação)

– de 03/09 às 10h00 do dia 06/09 (2º leilão – bens com até 40% de desconto)

– a partir das 10h00 do dia 10/09 (bens com até 95% de desconto)