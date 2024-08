Dados aferidos pelo CLP indicam que Anápolis perdeu 42 posições no ranking nacional

Publicado: 25.08.2024

As condições de acesso à saúde e à educação pioraram em Anápolis em 2024 e explicam a perda de competitividade do município para outras localidades em Goiás. Com o 2º maior Produto Interno Bruto do Estado (PIB), Anápolis ficou atrás de Rio Verde, Goiânia, Jataí, Itumbiara e Catalão no Ranking de Competitividade dos Municípios.

Os dados aferidos pelo CLP nas 411 cidades com mais de 80 mil habitantes formam o chamado Ranking de Competitividade dos Municípios. Conforme o levantamento, Anápolis perdeu 42 posições no ranking nacional de oferta à saúde, ocupando agora a 316ª posição. O aceso à educação no município também piorou e Anápolis desceu 42 degraus no ranking, para a 313ª posição.

Outras áreas também sofreram piora, como saneamento, em que Anápolis perdeu 35 posições em aparece em 117º lugar no ranking. O município também perdeu quatro posições em inovação e dinamismo econômico. Em capital humano, ou seja, em qualificação para o trabalho, Anápolis perdeu 45 posições e está agora em 183º lugar no quesito.

Anápolis está na 222ª posição no ranking nacional, enquanto Rio Verde está em 118º, Goiânia em 124ª, Itumbiara aparece em 160º, Jataí em 174º e Catalão em 196º. Os municípios que superaram Anápolis no ranking também ampliaram sua competitividade, alguns em ritmo mais acelerado.

Catalão subiu 90 posições no ranking nacional e Itumbiara avançou 59 colocações. Goiânia ampliou sua posição no ranking anterior em 14 posições. Jataí subiu 30 degraus e Rio Verde, 22 posições. No 222º lugar, Anápolis avançou 30 posições de 2023 para 2024.