Alunos dos colégios militares recebem cartões do Bolsa Uniforme

Programa Bolsa Uniforme, do Goiás Social, foi lançado oficialmente nesta segunda-feira (26/08) (Foto: André Saddi)

Publicado: 27.08.2024

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, lançaram oficialmente, nesta segunda-feira (26/08), o programa Bolsa Uniforme, do Goiás Social. A ação garante entrega de R$ 970 a todos os mais de 75 mil alunos dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs) para a compra do vestuário exigido pelas unidades.

O investimento do Governo de Goiás na iniciativa é de R$ 75,6 milhões, recursos provenientes do Fundo de Proteção Social (Protege).

Para o governador Ronaldo Caiado, o programa contribui para a economia das famílias, que não precisam mais dispor de parte do orçamento para aquisição das peças.

“Não se pode de maneira nenhuma admitir que crianças e jovens sejam limitados por questões financeiras. Cabe ao Estado financiar e contribuir para a educação”, afirmou o governador durante o evento que oficializou o repasse dos recursos, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e que contou com familiares, estudantes e representantes da Polícia Militar de Goiás. Governador Ronaldo Caiado entrega cartões do programa Bolsa Uniforme a alunos dos colégios militares: “Goiás está dando condições para que sejam os melhores do país” (Foto: André Saddi)

Caiado lembrou que a rede estadual de educação é referência para o Brasil, ocupando a primeira colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Além do investimento em estrutura física e pedagógica, a conquista de um resultado de excelência como este, segundo ele, passa também pela garantia de itens básicos aos estudantes, como uniforme e material escolar.

“Goiás está dando condições para vocês estarem uniformizados, com material didático, laboratório de física, química, biologia e informática, para vocês serem os melhores alunos do país”, frisou.

Coordenadora do programa, a primeira-dama Gracinha Caiado ressaltou que a estratégia é conduzida pelo Goiás Social, com articulação de ações para sanar lacunas na educação e nos demais serviços públicos.

“Já fizemos com todos os mais de 500 mil alunos da rede pública e, agora, os alunos dos nossos colégios militares também podem contar com o uniforme completo”, disse ela. “Não é justo que a roupa seja um impedimento para que uma criança ou um adolescente acesse seu direito de frequentar a escola”, completou. “Já fizemos com todos os mais de 500 mil alunos da rede pública e, agora, os alunos dos nossos colégios militares também podem contar com o uniforme completo”, disse Gracinha Caiado (Foto: André Saddi)

O vice-governador Daniel Vilela enfatizou o empenho pessoal da primeira-dama Gracinha Caiado para implementar o programa e a liderança do governador para tornar a educação uma prioridade.

“Estamos construindo um estado muito melhor para os goianos em todas as áreas, e isso inclui certamente a oferta de uma boa formação educacional para as nossas crianças e jovens”, declarou. Vice-governador Daniel Vilela na entrega dos cartões do Bolsa Uniforme (Foto: Jota Eurípedes)

Bolsa Uniforme

Conforme as regras do programa, os pais e responsáveis podem adquirir os uniformes em lojas credenciadas na Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento), seguindo padronagem exigida pelas instituições de ensino militarizadas.

O fardamento inclui um bibico (chapéu de dois bicos); duas camisas de manga curta; duas camisetas, duas calças ou saias-calças; um cinto; um par de sapato social; dois pares de meia social; duas calças agasalho; uma jaqueta agasalho; um par de tênis; dois pares de meia esportiva e uma japona de frio.

“Tudo isso compõe uma rede de apoio educacional que salta aos olhos do país. Agradeço o compromisso com a educação. Há de servir de inspiração aos demais estados”, afirmou Fabiane Carvalho Freitas, mãe de dois alunos.

“Veio garantir que um sonho fosse realizado na vida dos jovens estudantes e de seus pais”, afirmou a estudante Jhennifer Gomes Cardoso.

Ensino Militar

Atualmente, Goiás tem 82 unidades do Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG), localizadas em 61 municípios. Nos últimos anos, os estudantes do ensino militar alcançaram resultados de destaque em avaliações como Enem e Ideb.