Publicado: 27.08.2024

O candidato do PL à Prefeitura de Anápolis, Márcio Corrêa, afirmou nesta segunda-feira (26/8), durante sabatina realizada pela Rádio 105,7, que sua administração vai planejar as obras e investimentos para que eles sejam realizados durante os quatro anos da gestão, e não apenas no ano da eleição. “Anápolis precisa de um choque de responsabilidade com o gasto público. Prefeitura responsável faz obras durante a gestão toda, e não só no ano da eleição. É assim agora e foi assim com o PT”, disse.

“Falta planejamento, mas no último ano querem fazer as obras, querem fazer tudo no último ano da gestão e à custa de empréstimo. Foi assim na gestão do PT e não está sendo diferente agora nessa gestão”, afirmou Márcio Corrêa. “As práticas políticas dessa gestão e da gestão anterior do PT são as mesmas. Se vocês acompanharem o último ano do governo do PT, eles começam a fazer obra a toque de caixa”, disse.

Márcio disse que “Anápolis precisa de um choque de responsabilidade para que a gente possa trazer resultados eficientes para a população, do primeiro ao último dia do governo”, disse. Ele afirmou que a prefeitura perdeu sua capacidade de fazer investimentos com recursos próprios e está se endividando com empréstimos caros. “Quem paga essa conta não é a prefeitura, é o cidadão, através dos impostos. Se a gente perde o equilíbrio entre despesa e receita, quem paga é o contribuinte”, disse.

O candidato do PL disse que sua administração vai atuar para fomentar o crescimento econômico, gerando empresas, empregos e renda para a população, com efeito benéfico também para a arrecadação. “A receita vai crescer como resultado da produção, não com aumento de imposto, como faz o PT com o ministro Taxad”, disse, numa referência ao ministro da Fazenda do governo Luís Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad – que recebeu esse apelido em função da política econômica voltada para o aumento da arrecadação de impostos.

“Temos que melhorar o ambiente de negócios, que é a nossa proposta. Veja o governo federal e tem aqui o candidato do PT. Até agora ele não falou do ministro Taxad, que vem aumentando os gastos do governo. Todo mês, toda semana, tem um imposto novo para suportar”, disse. “Falta eficiência de gastos, gestão, regulação e fiscalização do gasto público. Enquanto isso, a despesa vem aumentando. A gente precisa, de uma forma muito objetiva, fazer a revisão desses contratos de empréstimos, fazer a portabilidade deles, para que a gente possa retomar a saúde financeira da prefeitura. Caso contrário, a conta vai para o bolso do cidadão”, disse.