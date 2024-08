Publicado: 28.08.2024

A sala para atendimento terapêutico-pedagógico é a quarta sala inaugurada no estado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO). A inauguração foi realizada na última sexta-feira (23/08) e contou com a participação de pais, alunos, profissionais da instituição, além dos representantes da Secretaria de Estado da Educação.

De acordo com o Superintendente de Atenção Especializada da Seduc/GO, Rupert Nickerson, a implantação da sala foi um pedido da própria comunidade escolar, em visita à Seduc, no ano de 2023.

A escola atende mais de 400 pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo a única que possui um Centro de Atendimento à Pessoa com Autismo. O Presidente da instituição, Vanderley Cezário ressaltou que a sala irá contribuir muito com o atendimento ao público assistido pela APAE, oferecendo mais uma opção para o desenvolvimento das habilidades dos alunos e, agradeceu a parceria do Governo do Estado e a atenção prestada pela Secretária de Educação, Fátima Gavioli, em prol da educação especial.

A sala multissensorial pode ser utilizada para estimular, relaxar e educar pessoas de diversas necessidades, ajudar pessoas com estresse, agressividade, hiperatividade, medo, depressão, além de colaborar na estimulação/desenvolvimento de competências cognitivas, comunicativas, sociais, motoras e educacionais.

De acordo com o gerente de Educação Especial da Seduc/GO, Weberson de Oliveira, a Sala Multissensorial é um centro de estimulação, que objetiva instrumentalizar e integrar os diversos tipos de estímulos sensoriais, cognitivos e motores no contexto pedagógico. Ele explica que a sala é voltada para o atendimento terapêutico-educacional, pois trabalha todos os sentidos do aluno e proporciona uma autorregulação na área cognitiva, psicológica e tátil, por meio de interação sonora, musical e visual dentro da sala.

Goiás é o único estado brasileiro que conta com atendimento especializado em Salas Multissensoriais na rede estadual de Educação. O Governo de Goiás, por meio da Seduc/GO, vai inaugurar, até o final de 2024, mais oito salas multissensoriais em diferentes localidades e unidades de ensino, totalizando 12 salas.