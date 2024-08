Principal destaque é o setor de serviços, que empregou 27.059 pessoas (Foto: SIC)

Publicado: 30.08.2024

Goiás criou 72.959 novos postos de trabalho de janeiro a julho de 2024, reflexo de 608.616 admissões e 535.791 desligamentos. Em relação ao mesmo período de 2023, houve um aumento de 15%, 9.531 empregos a mais em números absolutos.

Com isso, o estado é líder por uma ampla margem na geração de empregos no Centro-Oeste, seguido por Mato Grosso (47.580), Distrito Federal (30.662) e Mato Grosso do Sul (22.092). No ranking nacional, Goiás está em sexto lugar. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nesta quarta-feira (28/8).

“A indústria, o comércio e os serviços têm consolidado Goiás como líder na geração de empregos na região Centro-Oeste, reafirmando nosso compromisso com o crescimento econômico e a qualidade de vida para nossa população”, comemora o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Empregos

Em 2024, o principal destaque é o setor de serviços, que empregou 27.059 pessoas, correspondendo a 37% de todos os novos postos de trabalho. Em seguida, vem a indústria, com 14.546 vagas, o ramo de construção (13.341), agropecuária (11.094) e comércio (6.787). Juntos, os setores de indústria, serviços e comércio representam uma parcela de 66,3% de todas as vagas criadas ao longo do ano.

Março foi o período mais abundante, ao marcar um saldo positivo de 15.718 empregos gerados unicamente ao longo daquele mês, acompanhado por janeiro (14.130), fevereiro (13.722), abril (13.491), junho (8.605), julho (5.541) e maio (1.752).

Brasil

O mercado formal brasileiro apresentou em julho um saldo de 188.021 postos de trabalho, reflexo de 2.187.633 admissões e 1.999.612 desligamentos, acumulando no ano um saldo de 1.492.214 postos de trabalho com carteira assinada.

Em 12 meses, agosto de 2023 a julho de 2024, foram gerados no país um total de 1.776.677 empregos, resultado 13% maior que o saldo observado no período de agosto de 2022 a julho de 2023, quando foram gerados 1.572.564 postos de trabalho.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços – Governo de Goiás