Publicado: 01.09.2024

Os candidatos a prefeito de Anápolis estrearam seus programas no horário eleitoral gratuito do rádio e da televisão, nesta sexta-feira, apresentando suas trajetórias profissionais e políticas. Em sua primeira aparição, a prefeitável Eerizania Freitas (UB) confirmou as apostas de que evitaria mostrar seu padrinho político, o prefeito Roberto Naves (Republicanos).

O candidato do PT, Antônio Gomide, seguiu caminho semelhante, evitando citar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua estreia no horário eleitoral. O prefeitável Márcio Corrêa (PL) se apresentou lembrou ao eleitor que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua candidatura.

Eerizania evitou citar o atual prefeito mesmo ao citar sua atuação como gestora: ela foi secretária de Educação e de Assistência Social na gestão de Roberto Naves. O programa de Gomide preferiu depoimentos de apoiadores em vez de declarações de aliados petistas e da esquerda.

Em seu primeiro programa, Márcio destacou sua trajetória como professor de escola pública e empreendedor. O candidato do PL mostrou o vídeo em que Bolsonaro declara apoio à sua candidatura a prefeito e imagens do ato conjunto com o ex-presidente, em Anápolis, em junho.

Com menos de 40 segundos na propaganda eleitoral, candidato do PSDB, Hélio Lopes, citou a trajetória de 25 anos à frente da Apae Anápolis e os dois anos em que foi presidente do Ipasgo. O tucano não citou o presidente nacional de seu partido, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo.

Conforme a legislação eleitoral, os candidatos a prefeito poderão apresentar suas propostas no rádio e na televisão entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro, de segunda-feira a sábado. No rádio, os programas vão ao ar das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Haverá ainda inserções de 30 segundos e 60 segundos, entre as 5 horas da manhã e às 11 horas da noite, diariamente. Os eleitores vão às urnas em 6 de outubro, um domingo. Em caso de decisão em segundo turno, a eleição será em 27 de outubro.